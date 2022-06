„Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei condamnă cu fermitate decizia Republicii Arabe Siriene de a recunoaște așa-numita «independență» a teritoriilor ocupate temporar în regiunile Donețk și Luhansk din Ucraina”, a transmis joi ministerul, într-un comunicat.

„Considerăm că această decizie este un act neprietenesc împotriva Ucrainei, o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului nostru și o încălcare flagrantă a legislației ucrainene, a Cartei ONU și a normelor și principiilor fundamentale ale dreptului internațional”, a adăugat Ministerul de Externe de la Kiev.

Syrias recognition of the so-called independence of Russian-occupied territories in Donbas is an unfriendly act towards Ukraine, an attack on its sovereignty, and a gross violation of the UN Charter. Ukraine will cut diplomatic ties with Syria and introduce a trade embargo.