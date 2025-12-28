Impactul inteligenței artificiale asupra YouTube

Un studiu realizat de Kapwing, o companie de editare video, a relevat că, din cele 15.000 de canale YouTube analizate, 278 se bazează exclusiv pe conținut generat de inteligență artificială. Aceste canale, care provin din toate colțurile lumii, au strâns împreună peste 63 de miliarde de vizualizări și au atras 221 de milioane de abonați, generând aproximativ 117 milioane de dolari pe an.

Conform studiului, 104 din primele 500 de videoclipuri recomandate pe un cont nou creat de cercetători erau considerate exemple de „AI slop”– conținut de calitate scăzută creat cu inteligență artificială pentru a atrage vizualizări. De asemenea, o treime din aceste videoclipuri au fost clasificate drept „brainrot”, incluzând conținut similar destinat să monetizeze atenția utilizatorilor.

Popularitatea globală a canalelor AI

Aceste canale sunt urmărite la nivel global, atrăgând milioane de abonați. De exemplu, aproape jumătate din populația Spaniei, estimată la 20 de milioane de persoane, urmărește canale AI la modă. În Egipt, numărul abonaților ajunge la 18 milioane, iar în SUA și Brazilia, la 14,5 milioane și, respectiv, 13,5 milioane.

Canalul cu cele mai multe vizualizări identificate în studiu, Bandar Apna Dost, este localizat în India. Acesta a acumulat 2,4 miliarde de vizualizări, prezentând aventurile unei maimuțe rhesus antropomorfe alături de un personaj inspirat de Incredibilul Hulk. În ciuda popularității canalului, proprietarul său nu a oferit declarații către The Guardian, sursa inițială a acestui raport. Kapwing estimează că veniturile canalului ar putea ajunge la 4,25 milioane de dolari anual.

Un alt exemplu notabil este Pouty Frenchie, cu sediul în Singapore, care a strâns 2 miliarde de vizualizări. Acest canal, ce pare să vizeze un public de copii, prezintă aventurile unui buldog francez și câștigă aproape 4 milioane de dolari anual, conform estimărilor Kapwing. În SUA, Cuentos Facinantes se adresează, de asemenea, copiilor și are 6,65 milioane de abonați, fiind cel mai popular canal din studiu.

În Pakistan, The AI World a acumulat 1,3 miliarde de vizualizări prin scurtmetraje generate de inteligență artificială despre dezastre naturale, precum inundațiile. Exemple de titluri includ „Oameni săraci” și „Bucătărie inundată”, multe videoclipuri fiind acompaniate de coloane sonore relaxante cu sunete de ploaie și tunete.

O industrie în expansiune

Fenomenul conținutului generat de AI ilustrează o industrie emergentă care utilizează inteligența artificială pentru a crea materiale captivante, de multe ori fără context, dar care atrag publicul internațional. Max Read, jurnalist specializat în acest domeniu, a explicat că există „grupuri mari de oameni pe Telegram, WhatsApp, Discord și forumuri care fac schimb de sfaturi și idei [și] vând cursuri despre cum să faci bani lichizi, care sunt suficient de captivante pentru a câștiga bani.”

Read a adăugat că multe dintre aceste canale sunt gestionate din țări cu venituri medii, precum India, Kenya, Nigeria sau Vietnam, unde conectivitatea la internet este bună, iar salariile medii sunt mai mici decât veniturile realizate pe YouTube. Totuși, el a subliniat că ecosistemul creatorilor de conținut bazat pe inteligență artificială este adesea afectat de escrocherii, în care cursurile despre crearea de conținut viral devin mai profitabile decât conținutul în sine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce s-a întâmplat cu piscina naturală din Tenerife în care s-au înecat doi români: „Nesimțire! Nu putem pune un polițist la fiecare intrare”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este OFICIAL! Vedeta de la Antena 1 face o schimbare importantă în carieră. PRIMELE declarații: „Promit să revin...”
Elle.ro
Este OFICIAL! Vedeta de la Antena 1 face o schimbare importantă în carieră. PRIMELE declarații: „Promit să revin...”
gsp
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
GSP.RO
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
GSP.RO
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
Parteneri
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Incendiu puternic la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost emis un mesaj RO-Alert
Știri România 28 dec.
Incendiu puternic la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost emis un mesaj RO-Alert
Zeci de parlamentari nu au vorbit deloc în plen în 2025, dar primesc salarii de 11.000 de lei pe lună
Știri România 28 dec.
Zeci de parlamentari nu au vorbit deloc în plen în 2025, dar primesc salarii de 11.000 de lei pe lună
Parteneri
Rusia e gata să dea garanții scrise că nu va ataca vreun stat NATO, dar e suficient? „Au mai zis asta, însă au făcut pe dos”. La ce să ne așteptăm
Adevarul.ro
Rusia e gata să dea garanții scrise că nu va ataca vreun stat NATO, dar e suficient? „Au mai zis asta, însă au făcut pe dos”. La ce să ne așteptăm
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
Fanatik.ro
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Daiana Anghel, noi dezvăluiri neașteptate după anunțul divorțului de Sorin Gonțea. S-au despărțit după 10 ani de relație: „Au respectat asta”
Elle.ro
Daiana Anghel, noi dezvăluiri neașteptate după anunțul divorțului de Sorin Gonțea. S-au despărțit după 10 ani de relație: „Au respectat asta”
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Soluția găsită de o vedetă din România ca să fenteze traficul din București: „Îmi era dor”
Stiri Mondene 28 dec.
Soluția găsită de o vedetă din România ca să fenteze traficul din București: „Îmi era dor”
Sărbători triste pentru Oana și Viorel Lis. „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Stiri Mondene 28 dec.
Sărbători triste pentru Oana și Viorel Lis. „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Parteneri
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
TVMania.ro
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
Şedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSD
ObservatorNews.ro
Şedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSD
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Libertateapentrufemei.ro
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Parteneri
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
GSP.ro
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
„Hagi s-a supărat foarte tare pe mine!” » Retras la 25 de ani, fostul internațional explică de ce n-a putut lucra cu „Regele”: „N-am avut răbdare!”
GSP.ro
„Hagi s-a supărat foarte tare pe mine!” » Retras la 25 de ani, fostul internațional explică de ce n-a putut lucra cu „Regele”: „N-am avut răbdare!”
Parteneri
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia s-ar putea lua luni
Mediafax.ro
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia s-ar putea lua luni
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
StirileKanalD.ro
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață în a doua zi de Crăciun
KanalD.ro
Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață în a doua zi de Crăciun

Politic

CCR a amânat decizia privind soarta legii pensiilor magistraților. Judecătorii numiți de PSD ar fi părăsit sala, potrivit unor surse
Politică 28 dec.
CCR a amânat decizia privind soarta legii pensiilor magistraților. Judecătorii numiți de PSD ar fi părăsit sala, potrivit unor surse
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Politică 26 dec.
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
Fanatik.ro
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)