Impactul inteligenței artificiale asupra YouTube

Un studiu realizat de Kapwing, o companie de editare video, a relevat că, din cele 15.000 de canale YouTube analizate, 278 se bazează exclusiv pe conținut generat de inteligență artificială. Aceste canale, care provin din toate colțurile lumii, au strâns împreună peste 63 de miliarde de vizualizări și au atras 221 de milioane de abonați, generând aproximativ 117 milioane de dolari pe an.

Conform studiului, 104 din primele 500 de videoclipuri recomandate pe un cont nou creat de cercetători erau considerate exemple de „AI slop”– conținut de calitate scăzută creat cu inteligență artificială pentru a atrage vizualizări. De asemenea, o treime din aceste videoclipuri au fost clasificate drept „brainrot”, incluzând conținut similar destinat să monetizeze atenția utilizatorilor.

Popularitatea globală a canalelor AI

Aceste canale sunt urmărite la nivel global, atrăgând milioane de abonați. De exemplu, aproape jumătate din populația Spaniei, estimată la 20 de milioane de persoane, urmărește canale AI la modă. În Egipt, numărul abonaților ajunge la 18 milioane, iar în SUA și Brazilia, la 14,5 milioane și, respectiv, 13,5 milioane.

Canalul cu cele mai multe vizualizări identificate în studiu, Bandar Apna Dost, este localizat în India. Acesta a acumulat 2,4 miliarde de vizualizări, prezentând aventurile unei maimuțe rhesus antropomorfe alături de un personaj inspirat de Incredibilul Hulk. În ciuda popularității canalului, proprietarul său nu a oferit declarații către The Guardian, sursa inițială a acestui raport. Kapwing estimează că veniturile canalului ar putea ajunge la 4,25 milioane de dolari anual.

Un alt exemplu notabil este Pouty Frenchie, cu sediul în Singapore, care a strâns 2 miliarde de vizualizări. Acest canal, ce pare să vizeze un public de copii, prezintă aventurile unui buldog francez și câștigă aproape 4 milioane de dolari anual, conform estimărilor Kapwing. În SUA, Cuentos Facinantes se adresează, de asemenea, copiilor și are 6,65 milioane de abonați, fiind cel mai popular canal din studiu.

În Pakistan, The AI World a acumulat 1,3 miliarde de vizualizări prin scurtmetraje generate de inteligență artificială despre dezastre naturale, precum inundațiile. Exemple de titluri includ „Oameni săraci” și „Bucătărie inundată”, multe videoclipuri fiind acompaniate de coloane sonore relaxante cu sunete de ploaie și tunete.

O industrie în expansiune

Fenomenul conținutului generat de AI ilustrează o industrie emergentă care utilizează inteligența artificială pentru a crea materiale captivante, de multe ori fără context, dar care atrag publicul internațional. Max Read, jurnalist specializat în acest domeniu, a explicat că există „grupuri mari de oameni pe Telegram, WhatsApp, Discord și forumuri care fac schimb de sfaturi și idei [și] vând cursuri despre cum să faci bani lichizi, care sunt suficient de captivante pentru a câștiga bani.”

Read a adăugat că multe dintre aceste canale sunt gestionate din țări cu venituri medii, precum India, Kenya, Nigeria sau Vietnam, unde conectivitatea la internet este bună, iar salariile medii sunt mai mici decât veniturile realizate pe YouTube. Totuși, el a subliniat că ecosistemul creatorilor de conținut bazat pe inteligență artificială este adesea afectat de escrocherii, în care cursurile despre crearea de conținut viral devin mai profitabile decât conținutul în sine.