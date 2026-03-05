„Iranul a folosit deja peste 800 de rachete de diferite tipuri și peste 1.400 de drone de atac în ultimele zile”, a precizat șeful statului ucrainean.

În acest context, Zelenski a reiterat că Ucraina poate ajuta la doborârea dronelor iraniene. „Ucraina poate ajuta la protejarea vieților și la stabilizarea situației. Partenerii noștri ne contactează în acest sens. Am dat instrucțiuni să prezentăm opțiuni de sprijin țărilor relevante și să oferim asistență într-un mod care să nu slăbească propria noastră apărare aici, în Ucraina”, a subliniat președintele ucrainean.

„Armata noastră are capacitățile necesare. Experții ucraineni vor lucra pe teren, iar echipele negociază deja acest lucru. Suntem pregătiți să ajutăm la protejarea vieților, să protejăm civilii și să sprijinim eforturi reale de stabilizare a situației și, în special, de restabilire a unei navigații sigure în regiune”, a mai declarat Zelenski.

Anterior, Zelenski a anunțat că a discutat cu liderii de stat ai Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Iordaniei, Bahreinului și Kuweitului și că a propus expertiza Ucrainei în doborârea dronelor iraniene Shahed fără a destabiliza capacitățile de apărare ale țării sale în fața atacurilor aeriene rusești.

