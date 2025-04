Rusia a atacat Krivoi Rog pe 4 aprilie, ucigând 20 de oameni și rănind alți 75. Deși Moscova susține că a vizat ținte militare, imaginile de securitate publicate recent arată că în zonă nu se aflau militari.

„Atacul balistic al Rusiei asupra Krivoi Rog de săptămâna trecută a ucis nouă copii – cel mai mare număr de copii ucraineni uciși într-un singur atac din 2022 încoace. Rusia a vizat locuri de joacă într-o zonă rezidențială obișnuită, folosind o bombă cu dispersie pentru a maximiza numărul de victime”, a mai spus Sybiha, pe rețeaua X.

Russias ballistic strike on Kryvyi Rih last week killed nine children, the largest number of Ukrainian kids killed in a single attack since 2022.

Russia targeted playgrounds in an ordinary residential area. With a cluster warhead to maximize casualties.

