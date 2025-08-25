Ce spune Rusia despre atacul asupra fabricii americane din Ucraina

Ministrul rus de externe a făcut declarații controversate într-un interviu acordat NBC News. El a negat atacul asupra unei fabrici americane de electrocasnice din vestul Ucrainei, susținând că Rusia vizează doar ținte militare.

Lavrov a afirmat că nu a auzit despre incidentul de la fabrica americană, dar a sugerat ironic că sub acoperirea unei producții civile s-ar putea ascunde obiecte militare.

„Unii oameni sunt cu adevărat naivi, când văd un aparat de cafea în vitrină, când cred că acesta este locul unde se produc aparate de cafea”, a declarat el în timpul interviului.

Atacul asupra fabricii americane de electrocasnice

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind aproape 600 de drone și 40 de rachete balistice de croazieră. Printre țintele lovite s-a numărat și o fabrică americană din vestul țării, care produce mașini de cafea și alte aparate electronice. Cel puțin 15 muncitori au fost răniți în urma atacului.

Compania din Texas care deține fabrica, a declarat într-un comunicat că unitatea „se concentrează strict pe producția de bunuri de consum civil” și „nu produce, nu furnizează și nu susține niciun echipament militar sau componente legate de apărare”.

Acuzații de atacuri asupra civililor

Conform experților ONU, Rusia a ucis sau rănit aproape 50.000 de civili de la începutul războiului, inclusiv în atacuri asupra maternităților, bisericilor, școlilor și spitalelor. În iulie, numărul victimelor civile a atins cel mai ridicat nivel lunar din ultimii trei ani.

Întrebat despre aceste acuzații, Lavrov a negat că Rusia ar viza ținte civile. „Nu am vizat niciodată ținte civile de genul celor menționate de dumneavoastră”, a spus el, acuzând în schimb Ucraina că lovește „în mod intenționat” biserici și așezări civile.

Perspectivele de pace din Ucraina rămân incerte

În cadrul interviului, Lavrov a temperat speranțele privind o încheiere rapidă a conflictului. El a confirmat că nu este planificată nicio întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Putin este gata să se întâlnească cu președintele Zelenski, cu condiția ca această întâlnire să decidă cu adevărat ceva. Nu credem că este util să se întâlnească doar pentru ca Zelenski să aibă încă o ocazie de a apărea pe scena publică”, a spus Lavrov cu sarcasm.

Chiar dacă președintele american Donald Trump s-a întâlnit recent cu Putin, Zelenski și liderii europeni, eforturile sale de pace au fost subminate de atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei.

Casa Albă încearcă acum să organizeze un summit între Putin și Zelenski, dar declarațiile lui Lavrov au subliniat cât de departe sunt încă cele două părți de o soluție diplomatică.

Acuzații la adresa Occidentului

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a făcut noi acuzații la adresa Ucrainei și a liderilor europeni privind procesul de pace. Într-un interviu recent, Lavrov a susținut că aceștia împiedică negocierile și nu doresc pacea.

Lavrov a criticat retorica liderilor occidentali, citând declarații precum: „Nu putem permite înfrângerea Ucrainei. Nu putem permite Rusiei să câştige”. El a subliniat că aceștia folosesc termeni ca „victorie” și „înfrângere”.

Diplomatul rus a afirmat că Ucraina este presată să renunțe la Crimeea și Donbas, precum și la aspirațiile de aderare la NATO. Referindu-se la președintele ucrainean, Lavrov a declarat: „Zelenski a spus nu la toate” condițiile Rusiei, adăugând: „Cum putem să ne întâlnim cu o persoană care se preface că este lider”.

Lavrov susține că Rusia a propus „de mai multe ori o soluţie paşnică pe bază diplomatică”. Cu toate acestea, Moscova nu este dispusă să renunțe la teritoriile ocupate în Ucraina și insistă asupra neutralității acesteia.

Când ar putea avea loc întâlnirea Putin – Zelenski

Lavrov a declarat că președintele Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski „când agenda va fi gata”.

Totuși, el a pus sub semnul întrebării legitimitatea liderului ucrainean, afirmând: „Când vom ajunge în etapa semnării documentelor, va fi necesar ca toată lumea să înţeleagă foarte clar că persoana care semnează este legitimă. Şi, conform Constituţiei ucrainene, domnul Zelenski nu este în acest moment”.

