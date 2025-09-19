Comisia Europeană a propus cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Comisia Europeană a propus vineri un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea la număr. Acesta vizează în special sectorul energetic rus, conform anunțului făcut de purtătoarea de cuvânt Paula Pinho.

„Putem confirma că a fost adoptat de către Comisie un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea pachet”, a declarat Pinho în fața jurnaliștilor.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, urmează să facă o declarație oficială pe acest subiect. Noul pachet de măsuri vizează sectorul bancar, activitatea cripto și sectorul energetic rusesc, în special accelerarea renunțării la hidrocarburile rusești.

Cum arată cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni impuse de UE Rusiei

Principalele măsuri din pachetele de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană Rusiei în 2025 includ următoarele:

Extinderea sancțiunilor asupra sistemului bancar rus, cu noi interdicții la adresa mai multor bănci, blocarea accesului la plăți și carduri de credit, pentru a limita capacitatea Rusiei de a finanța războiul.

Restricții vizând sectorul energetic rus, inclusiv anticiparea unor măsuri mai dure asupra comerțului cu petrol, cum ar fi sancționarea flotei de petroliere folosită de Rusia, interdicții privind reasigurarea tancurilor petroliere sancționate și înăsprirea sancțiunilor pentru companii petroliere majore precum Rosneft.

Interzicerea tranzacțiilor cu criptomonedele rusești, pentru a tăia sursele alternative de finanțare.

Interdicții privind exportul către Rusia a unor bunuri și produse chimice utilizate în industria militară, cu sancțiuni îndreptate și împotriva firmelor străine, inclusiv din China, care susțin industria militară rusă.

Prelungirea regimului sancțiunilor și actualizarea listelor persoanelor și entităților vizate, inclusiv înghețarea unor active și interzicerea furnizării de fonduri pentru persoane, companii și organizații suspectate de sprijin pentru conflictele armate sau încălcări ale drepturilor omului.

Motivele pentru care UE accelerează renunțarea la hidrocarburile rusești

După o întâlnire recentă cu Donald Trump, Ursula von der Leyen a promis „măsuri suplimentare”împotriva Rusiei. Ea a exprimat dorința de a „accelera” procesul de renunțare a Europei la hidrocarburile rusești, într-un „efort comun” cu Statele Unite.

Mișcarea vine în contextul în care UE caută să mențină sprijinul SUA în eforturile de susținere a Ucrainei. Diplomații europeni se tem că o acțiune lentă în privința sancțiunilor ar putea oferi lui Trump motive să nu ia măsuri împotriva Rusiei.

În luna iunie, Uniunea Europeană a propus noi sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina. Cel de-al 18-lea pachet, adoptat la acel moment, viza restricționarea activităților militare și a serviciilor bancare. Kremlinul a reacționat la acel pachet de sancțiuni, iar autoritățile ruse au transmis atunci că au devenit imune la măsurile din Europa.

Reducerea dependenței de energie, printre măsurile din noul pachet de sancțiuni

UE a decis deja în decembrie 2022 să oprească importurile de petrol rusesc, cu excepția Ungariei și Slovaciei, care au obținut derogări. De asemenea, dependența de gazul rusesc a fost redusă semnificativ, deși nu complet eliminată.

În 2024, Rusia furniza încă 19% din aprovizionarea cu gaz a UE, generând venituri substanțiale. Comisia a propus eliminarea completă a acestei dependențe până la sfârșitul anului 2027.

Ce sancțiuni vrea UE să propună țărilor care ajută Rusia

Ursula Von der Leyen a anunțat că va propune sancțiuni suplimentare împotriva entităților din țări terțe, în special China și India, care ajută Rusia să eludeze sancțiunile occidentale sau să-și vândă petrolul.

În plus, Trump a sugerat europenilor să ia în considerare creșteri substanțiale ale taxelor vamale aplicate Chinei, pentru a reduce sprijinul acesteia acordat Moscovei.

Aceste noi măsuri demonstrează determinarea UE de a menține presiunea economică asupra Rusiei și de a limita capacitatea acesteia de a finanța războiul din Ucraina. Rămâne de văzut impactul concret al acestui nou pachet de sancțiuni asupra economiei ruse și asupra conflictului în curs.

