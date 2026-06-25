Raportarea rămâne voluntară, dar nu chiar fără efect

Conform Flote Auto, noul cadru european CountEmissionsEU stabilește o metodă unică pentru calcularea emisiilor provenite din transportul de marfă și de pasageri.

Partea interesantă este că firmele nu sunt obligate automat să raporteze aceste emisii. Regula devine importantă abia în momentul în care o companie alege să comunice public astfel de date.

Practic, dacă o firmă spune că are transport „verde”, „mai curat” sau cu emisii mai mici, nu va mai putea folosi orice formulă internă. Va trebui să calculeze emisiile după aceeași metodă europeană, bazată pe standardul EN ISO 14083:2023.

Aici apare miza reală: regula este voluntară pe hârtie, dar poate deveni obligatorie în practică. Clienții mari, licitațiile, partenerii de business și rapoartele ESG pot cere tot mai des date clare, comparabile și verificabile.

Comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, spune că noul cadru „aduce claritatea de care sectorul transporturilor are nevoie”.

Curiozitatea: nu se calculează doar ce iese pe țeava de eșapament

Noua metodă nu se uită doar la emisiile produse în timpul deplasării. Formula este de tip „well-to-wheel”, adică ia în calcul și emisiile generate de producția și distribuția combustibilului sau energiei.

Asta face comparația mai corectă. Un camion diesel, o dubă electrică, un tren sau un avion nu mai sunt analizate doar după ce se întâmplă pe traseu, ci după amprenta completă a energiei folosite.

De exemplu, un vehicul electric nu are emisii locale, dar energia folosită pentru încărcare are o amprentă diferită în funcție de cum a fost produsă. La fel, un camion diesel nu înseamnă doar motorina arsă în rezervor, ci și emisiile din extracția, rafinarea și distribuția combustibilului.

Pentru flote, asta înseamnă că datele reale devin mai importante decât formulările de marketing: consum, distanțe, grad de încărcare, rute, tip de combustibil și tip de energie folosită.

De ce contează pentru transportatori

Pentru transportatori, CountEmissionsEU nu este o taxă nouă. Nu înseamnă automat costuri mai mari sau obligația de a raporta tot.

Dar poate deveni un avantaj comercial. O firmă care poate demonstra clar că transportă mai eficient poate fi mai atractivă pentru clienții mari, mai ales pentru companiile care au propriile obiective de sustenabilitate.

În același timp, firmele care folosesc doar mesaje generale de tip „flotă verde” vor trebui să fie mai atente. Dacă nu au date în spate, astfel de afirmații vor fi mai greu de susținut.

Schimbarea contează și pentru comparații. Până acum, două companii puteau spune că au emisii reduse, dar fiecare să calculeze după altă metodă. Prin CountEmissionsEU, cifrele ar trebui să devină mai ușor de comparat.

CountEmissionsEU nu obligă toate companiile să raporteze emisiile din transport. Dar schimbă regulile pentru cele care aleg să o facă.

Punctul important este simplu: în transporturi, „verde” nu va mai putea însemna orice. Dacă o companie vrea să spună că poluează mai puțin, va trebui să arate cifre calculate după aceeași metodă ca restul pieței.

Pentru firmele serioase, asta poate deveni un avantaj. Pentru cele care se bazează doar pe formulări frumoase, va deveni mai greu să pară sustenabile fără date reale.

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