Reprezentanții companiei subliniază că substanța colorantă folosită în apă nu prezintă niciun pericol pentru sănătate.

Apariția apei verzi face la robinete parte dintr-o verificare de rutină a infrastructurii orașului polonez Lublin. Astfel de măsuri permit depistarea rapidă a defecțiunilor și reduc riscul unor avarii mai grave.

Apa verde de la robinetele ajută la depistarea scurgerilor din rețea

Testele efectuate de compania de termoficare constau în introducerea în rețea a unei substanțe colorante.

Rolul acesteia este de a indica locurile în care ar putea exista pierderi acolo unde instalația nu este etanșă. Este o metodă verificată, utilizată în timpul controalelor sistemelor de termoficare.

Potrivit Teresei Stępniak-Romanek, reprezentantă a companiei locale de termoficare din Lublin, colorantul verde permite identificarea rapidă a locurilor în care ar putea exista pierderi atât în instalațiile din clădiri, cât și în întreaga rețea de transport a agentului termic. Astfel, echipele de intervenție pot remedia mai rapid defecțiunile descoperite.

Ce înseamnă apa verde și unde trebuie semnalată problema

Dacă apa verde apare la robinetul de apă caldă, aceasta poate indica faptul că există o scurgere la instalația interioară sau la punctul termic al clădirii, adică la schimbătorul de căldură.

Într-o astfel de situație, problema trebuie semnalată pentru ca specialiștii să poată identifica sursa și să facă lucrările necesare.

Locuitorii care observă o culoare neobișnuită a apei la robinet sunt rugați să contacteze compania locală de termoficare.

Compania subliniază că aceste operațiuni fac parte din procedurile standard de exploatare a rețelei. Scopul lor este de a asigura funcționarea eficientă a sistemului și de a menține confortul și siguranța locuitorilor din Lublin.

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