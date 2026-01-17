Ce este Mercosur. Negocierile au început din 1999

Negociat din 1999 între UE și țările fondatoare ale blocului sud-american (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay), acordul Mercosur creează o piață de peste 700 de milioane de consumatori, reprezentând 30% din PIB-ul mondial.

Este un „semnal clar în favoarea comerțului internațional” într-un context de „tensiuni”, a afirmat Santiago Peña, președintele Paraguayului, care asigură președinția rotativă a Mercosur.

06 decembrie 2024, Uruguay, Montevideo: (De la dreapta) Președintele Argentinei, Javier Milei, președintele Uruguayului, Luis Lacalle Pou, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, și președintele Paraguayului, Santiago Pena, pozează pentru fotografia de familie de la Summitul Mercosur de la Montevideo. Comisia Europeană și blocul comercial sud-american Mercosur anunță acordul UE-Mercosur pentru crearea unei zone de liber schimb imense, după aproape 25 de ani de discuții.
Președintele Argentinei, Javier Milei, președintele Uruguayului, Luis Lacalle Pou, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, și președintele Paraguayului, Santiago Pena Foto: Hepta

Un comerț echitabil în locul taxelor vamale

„Optăm pentru un comerț echitabil în locul taxelor vamale, pentru un parteneriat productiv pe termen lung în locul izolării. Și, mai presus de toate, intenționăm să aducem beneficii concrete și tangibile popoarelor și întreprinderilor noastre”, a declarat dna von der Leyen.

Acest tratat elimină taxele vamale pentru peste 90 % din schimburile bilaterale și favorizează exporturile europene de automobile, mașini, produse chimice, vinuri și băuturi spirtoase. În schimb, facilitează accesul pe piața europeană pentru carne, zahăr, orez, miere și soia din America de Sud.

Semnarea sa are loc în contextul în care președintele american Donald Trump a majorat în ultimul an numeroase taxe vamale americane.

„Nicio economie nu există în izolare. Toate economiile caută să crească, iar acest nou parteneriat va crea oportunități reciproce pentru ocuparea forței de muncă, generarea de venituri, dezvoltare durabilă și progres economic. Împreună, cele 31 de țări ale Acordului Mercosur-Uniunea Europeană reprezintă aproximativ 720 de milioane de cetățeni. PIB-ul nostru combinat depășește 22 de trilioane de dolari. Acordul va extinde accesul reciproc la piețe strategice prin reguli clare, previzibile și echilibrate.”, a scris într-un editorial pentru Libertatea președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, își salută susținătorii în timpul ceremoniei de apărare a democrației care marchează a treia aniversare a tentativei de lovitură de stat.
Luiz Inácio Lula da Silva, președintele Republicii Federative a Braziliei foto: Profimedia

Ce prevede acordul Mercosur

Cu toate acestea, există și nemulțumiri din partea mai multor țări europene. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au împotrivit Acordului, iar Belgia s-a abținut. Țări precum Franța și Austria au rezerve legate de impactul asupra mediului, mai ales de defrișările din Amazon. De asemenea, producătorii agricoli europeni se tem de concurența mai ieftină din America de Sud.

Acordul prevede următoarele:

  • Reducerea tarifelor vamale pentru o gamă largă de produse. UE ar urma să elimine taxe pentru bunuri industriale și mașini, iar țările Mercosur – pentru produse europene precum autoturisme, piese auto, vinuri, brânzeturi sau produse farmaceutice.
  • Deschiderea piețelor agricole. Țările Mercosur ar putea exporta mai ușor carne de vită, zahăr, etanol și alte produse agroalimentare către UE.
  • Reguli comune privind mediul, drepturile lucrătorilor și proprietatea intelectuală.
  • Acces la licitații publice și la servicii, pentru firmele din ambele părți.

De ce se tem fermierii români

Pentru România, acordul UE-Mercosur ar însemna oportunități în industrie și comerț, dar și riscuri pentru sectorul agricol. Beneficiile depind de cum vor fi implementate clauzele privind sustenabilitatea și de capacitatea României de a valorifica noile piețe prin investiții și exporturi.

Fermierii români, la fel ca mulți agricultori europeni, au anumite temeri legate de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur, dar și de alte politici europene recente. Pe scurt, principalele lor îngrijorări sunt economice, de competitivitate și de reglementare.

Nemulțumirile sunt legate de concurență neloială din partea produselor sud-americane. Țările Mercosur (în special Brazilia și Argentina) pot produce carne de vită, zahăr, soia sau porumb la costuri mult mai mici decât Europa. Fermierii români se tem că aceste produse mai ieftine vor invada piața europeană, scăzând prețurile interne și făcând dificilă supraviețuirea micilor ferme.

O altă problemă este dată de diferențele de standarde. În UE, fermierii trebuie să respecte norme riguroase privind utilizarea pesticidelor, protecția mediului și calitatea produselor, în timp ce în țările Mercosur, regulile sunt adesea mai permisive. De asemenea, fermierii și organizațiile lor avertizează asupra importului de produse care nu respectă aceleași standarde de calitate și siguranță alimentară.

Astfel, producătorii români spun că „nu concurează de la egal la egal” și că multe exploatații mici și medii, vulnerabile la scăderea prețurilor, vor fi afectate drastic.

