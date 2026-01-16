Negocierile au început din 1999

Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) și Mercosur (bloc economic format din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) este un tratat comercial menit să creeze una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume.

Negocierile pentru un acord de asociere UE-Mercosur au început în 1999. La 6 decembrie 2024, aceste negocieri au dat naștere la două instrumente paralele, distincte din punct de vedere juridic: Acordul de parteneriat UE-Mercosur (EMPA), bazat pe trei piloni (dialogul politic, cooperare și comerț), și Acordul comercial interimar (iTA), care cuprinde angajamentele în materie de comerț și investiții, menit să se aplice înainte de intrarea în vigoare a EMPA, potrivit Consiliului Uniunii Europene.

La 17 decembrie 2025, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu referitor la regulamentul privind măsurile de protecție temporară aplicabile în comerțul dintre UE și Mercosur.

Ulterior, pe 9 ianuarie, Consiliul a dat undă verde semnării acordului de parteneriat și comercial cuprinzător. Cel puțin 15 țări, printre care și România, au votat în favoarea acordului, adică 65% din populația totală a blocului comunitar, suficient pentru ca acordul să fie aprobat.

Consiliul a adoptat, astfel, două decizii de autorizare a semnării Acordului de parteneriat UE-Mercosur (EMPA) și a Acordului comercial interimar (iTA) între UE și Mercosur.

„Odată intrate în vigoare, acestea vor stabili un cadru care va reglementa dialogul politic, cooperarea și relațiile comerciale într-un parteneriat modernizat și cuprinzător. Acordurile vor trebui mai întâi să fie aprobate de Parlamentul European și apoi vor putea fi încheiate în mod oficial de Consiliu”, mai transmit reprezentanții Consiliului UE.

Ce prevede acordul Mercosur

Cu toate acestea, există și nemulțumiri din partea mai multor țări europene. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au împotrivit Acordului, iar Belgia s-a abținut. Țări precum Franța și Austria au rezerve legate de impactul asupra mediului, mai ales de defrișările din Amazon. De asemenea, producătorii agricoli europeni se tem de concurența mai ieftină din America de Sud.

Acordul prevede următoarele:

  • Reducerea tarifelor vamale pentru o gamă largă de produse. UE ar urma să elimine taxe pentru bunuri industriale și mașini, iar țările Mercosur – pentru produse europene precum autoturisme, piese auto, vinuri, brânzeturi sau produse farmaceutice.
  • Deschiderea piețelor agricole. Țările Mercosur ar putea exporta mai ușor carne de vită, zahăr, etanol și alte produse agroalimentare către UE.
  • Reguli comune privind mediul, drepturile lucrătorilor și proprietatea intelectuală.
  • Acces la licitații publice și la servicii, pentru firmele din ambele părți.

Acordurile dintre Uniunea Europeană și Mercosur vor fi semnate la Paraguay

Sâmbătă, 17 ianuarie, acordurile dintre Uniunea Europeană și Mercosur vor fi semnate la Asunción, Paraguay. Această etapă vine în urma adoptării de către Consiliu, la 9 ianuarie, a celor două decizii de autorizare a semnării EMPA și iTA dintre ambele părți. Aceasta este o etapă importantă în relația de lungă durată a UE cu partenerii Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – care reflectă angajamentul Uniunii Europene de a construi parteneriate la nivel mondial pentru a diversifica comerțul și a reafirma o ordine multilaterală bazată pe reguli.

„Aprobarea Acordului Uniunea Europeană-Mercosur, care creează cea mai mare zonă de liber schimb din lume, este o veste excelentă pentru ambele părți ale Atlanticului. (…) Peste 700 de milioane de oameni vor beneficia de Acordul UE-Mercosur. Europa este deschisă afacerilor și construiește punți către prosperitate comună cu partenerii noștri globali”, a precizat António Costa, președintele Consiliului European.

Acordurile vor stabili un cadru pentru dialog politic, cooperare și relații comerciale în cadrul unui parteneriat modernizat și cuprinzător. Cu toate acestea, ele vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de a putea fi încheiate oficial de către Consiliu. De asemenea, va fi necesară ratificarea de către toate statele membre ale UE pentru ca EMPA (Acordului de parteneriat UE-Mercosur) să intre în vigoare.

Reacția lui Nicușor Dan despre Mercosur

Președintele Nicușor Dan a explicat, pe 9 ianuarie, de ce România a votat Acordul UE – Mercosur și ce se întâmplă cu fermierii români.

„România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol. Prin acest Acord, care va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele României a adăugat că a fost implicat activ în ultimele săptămâni în negocierile cu liderii europeni, „astfel încât România și UE să aibă beneficii comerciale în sectoare economice importante, dar în același timp să fie susținuți fermierii români și comerțul cu produse agroalimentare”.

„Acordul cu Mercosur prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din toate produsele importate din UE, iar România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante precum echipamente de transport, în special componente auto, aparate și dispozitive mecanice și electrice, produse metalice, materiale textile”, a completat președintele.

El a mai susținut: „În plus față de conținutul Acordului, inclusiv ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susținerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adițională de până la 45 de miliarde de euro din marja de flexibilitate. În concluzie, prin scăderea taxelor vamale, România va câștiga noi piețe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată. Acest Acord negociat de UE este o oportunitate pentru România”.

De ce se tem fermierii români

Pentru România, acordul UE-Mercosur ar însemna oportunități în industrie și comerț, dar și riscuri pentru sectorul agricol. Beneficiile depind de cum vor fi implementate clauzele privind sustenabilitatea și de capacitatea României de a valorifica noile piețe prin investiții și exporturi.

Fermierii români, la fel ca mulți agricultori europeni, au anumite temeri legate de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur, dar și de alte politici europene recente. Pe scurt, principalele lor îngrijorări sunt economice, de competitivitate și de reglementare.

Nemulțumirile sunt legate de concurență neloială din partea produselor sud-americane. Țările Mercosur (în special Brazilia și Argentina) pot produce carne de vită, zahăr, soia sau porumb la costuri mult mai mici decât Europa. Fermierii români se tem că aceste produse mai ieftine vor invada piața europeană, scăzând prețurile interne și făcând dificilă supraviețuirea micilor ferme.

O altă problemă este dată de diferențele de standarde. În UE, fermierii trebuie să respecte norme riguroase privind utilizarea pesticidelor, protecția mediului și calitatea produselor, în timp ce în țările Mercosur, regulile sunt adesea mai permisive. De asemenea, fermierii și organizațiile lor avertizează asupra importului de produse care nu respectă aceleași standarde de calitate și siguranță alimentară.

Astfel, producătorii români spun că „nu concurează de la egal la egal” și că multe exploatații mici și medii, vulnerabile la scăderea prețurilor, vor fi afectate drastic.

UE este al doilea partener al Mercosur în comerțul cu bunuri

Mercosur este piața comună sudică – un bloc comercial sud-american înființat în 1991. Membrii săi sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele țărilor Mercosur.

Împreună, țările Mercosur formează a 6-a economie ca mărime din lume, cu o populație totală de 270 de milioane de locuitori.

UE este al doilea partener al Mercosur în comerțul cu bunuri, reprezentând aproape 17% din comerțul total al Mercosur în 2024. Mercosur este al zecelea partener ca mărime al UE în comerțul cu bunuri.

În 2024, valoarea schimburilor comerciale ale UE cu Mercosur a fost de peste 111 miliarde de euro: exporturile au ajuns la 55,2 miliarde de euro, iar importurile au ajuns la 56 de miliarde de euro. Peste 80% din fluxul comercial a fost între UE și Brazilia, potrivit Consiliului European.

Între 2014 și 2024, comerțul cu bunuri UE-Mercosur a crescut cu peste 36%: importurile au crescut cu peste 50%, în timp ce exporturile au crescut cu 25%.

Principalele bunuri exportate de UE către Mercosur: utilaje și aparate, produse chimice și farmaceutice, echipamente de transport.

Principalele bunuri importate de UE din Mercosur: produse agricole, produse minerale, celuloză și hârtie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Unica.ro
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
Elle.ro
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
gsp
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
GSP.RO
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
Parteneri
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Libertateapentrufemei.ro
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Zeci de mii de români fără casă în țara europeană cu cei mai mulți proprietari: harta locuințelor sociale din orașele mari și cât costă chiria pentru cei mai vulnerabili
Exclusiv
Știri România 09:00
Zeci de mii de români fără casă în țara europeană cu cei mai mulți proprietari: harta locuințelor sociale din orașele mari și cât costă chiria pentru cei mai vulnerabili
CCR decide astăzi soarta pensiilor magistraților, după trei amânări: CAB examinează acum decizia de suspendare a doi judecători
LiveText
Știri România 08:36
CCR decide astăzi soarta pensiilor magistraților, după trei amânări: CAB examinează acum decizia de suspendare a doi judecători
Parteneri
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Adevarul.ro
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Ce șanse are FCSB să prindă play-off-ul în Superliga. AI a făcut 10.000 de simulări și a răspuns cât se poate de clar
Fanatik.ro
Ce șanse are FCSB să prindă play-off-ul în Superliga. AI a făcut 10.000 de simulări și a răspuns cât se poate de clar
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Elle.ro
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Stiri Mondene 09:17
Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Cine este Patricia Vizitiu, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 09:15
Cine este Patricia Vizitiu, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Parteneri
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
TVMania.ro
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Nu i-a dat nicio şansă la viaţă. Mama din Alba care şi-a omorât bebeluşul a avut discernământ
ObservatorNews.ro
Nu i-a dat nicio şansă la viaţă. Mama din Alba care şi-a omorât bebeluşul a avut discernământ
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci
KanalD.ro
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci

Politic

Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 15 ian.
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului
Fanatik.ro
La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen
Spotmedia.ro
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen