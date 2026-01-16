După mai bine de 25 de ani de negocieri și bazat pe convingerea că numai integrarea și deschiderea comercială pot promova prosperitatea comună, acordul creează cea mai mare zonă de liber schimb din lume.

Nicio economie nu există în izolare. Comerțul internațional nu este un joc cu sumă nulă. Toate economiile caută să crească, iar acest nou parteneriat va crea oportunități reciproce pentru ocuparea forței de muncă, generarea de venituri, dezvoltare durabilă și progres economic.

Împreună, cele 31 de țări ale Acordului Mercosur-Uniunea Europeană reprezintă aproximativ 720 de milioane de cetățeni. PIB-ul nostru combinat depășește 22 de trilioane de dolari. Acordul va extinde accesul reciproc la piețe strategice prin reguli clare, previzibile și echilibrate. Prin eliminarea barierelor comerciale și stabilirea unor standarde de reglementare comune, investițiile, exporturile și lanțurile valorice se vor extinde de ambele părți ale Atlanticului.

O complementaritate comercială robustă leagă economiile Americii de Sud și Europei. Versiunea aprobată a acordului protejează interesele sectoarelor vulnerabile, asigură protecția mediului, promovează valori comune precum democrația și drepturile omului, consolidează drepturile lucrătorilor și păstrează rolul statului ca motor strategic al dezvoltării economice și sociale.

Acest acord a fost posibil deoarece Mercosur și Uniunea Europeană au înțeles că au mult mai mult de câștigat împreună decât individual și au ales dialogul bazat pe respect și egalitate. Cele două blocuri au găsit zone de convergență chiar și în fața unor perspective diferite, demonstrând că cooperarea este semnificativ mai eficientă și avantajoasă decât intimidarea și conflictul. Mulțumim țărilor din Mercosur și Uniunea Europeană pentru angajamentul lor de a încheia un acord atât de semnificativ.

Semnarea însă reprezintă doar un prim pas. Mâine începe o nouă fază de control pentru a asigura implementarea rapidă și transparentă a ceea ce s-a convenit. Adevăratul succes al acordului va fi măsurat prin cât de repede vor ajunge beneficiile sale pe rafturile magazinelor, pe câmpuri, fabrici și în gospodării.

Numeroase sectoare de ambele părți vor avea beneficii, de la bioeconomie la industria de înaltă tehnologie și de la fermieri mici și mijlocii la întreprinderi mici, mijlocii și mari. Consumatorii europeni și sud-americani vor avea acces la o gamă mai largă de produse la prețuri mai mici, în timp ce producătorii vor ajunge pe noi piețe.

Dincolo de beneficiile sale comerciale și economice, acordul reunește în continuare parteneri uniți prin legături istorice și un angajament comun față de democrație și multilateralism. Interdependența este atât o necesitate, cât și o realitate. Doar acțiunea comună între state și blocuri regionale poate promova pacea, poate preveni atrocitățile și poate confrunta cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice.

Într-un context de creștere a protecționismului și unilateralismului, acordul demonstrează că este posibil un model diferit de guvernanță globală – unul mai activ, mai reprezentativ, mai incluziv și mai just. Aceleași principii ne ghidează în căutarea unor instituții multilaterale reînnoite, inclusiv reforma Organizației Mondiale a Comerțului și a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.

În contextul creșterii extremismului politic, Mercosur și Uniunea Europeană demonstrează în termeni concreți cum multilateralismul, care a adus beneficii imense lumii după Al Doilea Război Mondial, rămâne relevant și indispensabil.

Luiz Inácio Lula da Silva, Președintele Republicii Federative a Braziliei, a trimis redacției Libertatea un text de analiză al acordului Mercosur-Uniunea Europeană, alegându-ne pentru a publica exclusiv opinia Excelenței Sale legată de istorica înțelegere dintre cele două blocuri multinaționale. Libertatea publică textul semnat de președintele brazilian într-o traducere în limba română, opiniile și judecățile exprimate în el aparținând în totalitate semnatarului.

