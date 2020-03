De Simona David,

Comisarul Thierry Breton a tras un semnal de alarmă, luni, avertizând că economia blocului comunitar riscă o contractare de 2,5%, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Pandemia de coronavirus a lovit lanţurile globale de aprovizionare şi a determinat numeroase state să-şi închidă frontierele şi să introducă măsuri drastice de izolare.

„Evident, ne aşteptăm la o recesiune în timpul acestui an. Suntem în război cu virusul. Un război economic”, a declarat Breton la postul de radio BFM, notează Agerpres.

„Înainte de criză ne aşteptam la o creştere de 1,4% în UE, acum estimăm un impact negativ între 2% şi 2,5%”, a mai spus comisarul Breton.

De altfel, și Maarten Vervey, şeful Departamentului economic al Comisiei Europene, avertizase vineri că Uniunea Europeană şi zona euro vor fi foarte probabil în recesiune anul acesta, pe fondul răspândirii coronavirusului.

„Este foarte probabil ca avansul economic al zonei euro şi al UE ca întreg să scadă sub zero anul acesta şi, în mod potenţial, chiar mult sub zero”, a declarat Maarten Vervey la o conferinţă de presă, citat de Agerpres.

Deși a tras un semnal de alarmă faţă de incertitudinile legate de Brexit, tensiunile comerciale şi epidemia de coronavirus, care ar putea afecta activitatea economică, luna trecută, Comisia Europeană anunțase totuși că îşi menţine nemodificate previziunile privind creşterea Produsului Intern Brut (PIB) în zona euro şi Uniunea Europeană.

Potrivit previziunilor economice de iarnă, creşterea economiei zonei euro ar fi trebuit să rămână stabilă la 1,2% în 2020 şi în 2021.

Pentru UE se estima o uşoară încetinire a creşterii la 1,4% în 2020 şi 2021, în scădere faţă de 1,5% în 2019.

Următoarele previziuni economice ale Comisiei Europene vor fi cele din primăvara anului 2020, care sunt programate a fi publicate la începutul lunii mai.

