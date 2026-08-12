O nouă perspectivă asupra legendarului Spider-Man

Spider-Man este unul dintre cei mai cunoscuți supereroi din lume, însă universul Ultimate Spider-Man pornește povestea de la început și o adaptează unei noi generații de cititori.

Peter Parker este din nou adolescentul aparent obișnuit care, după ce dobândește puteri extraordinare, trebuie să învețe ce înseamnă responsabilitatea care vine odată cu ele. Școala, prietenii, familia și problemele specifice vârstei se întâlnesc cu supereroi, răufăcători și confruntări care pot schimba totul.

Seria păstrează elementele care l-au transformat pe Spider-Man într-un personaj emblematic, dar le prezintă într-un univers construit pentru cititorul modern.

Aventurile lui Peter Parker, de la început

Colecția le permite cititorilor să urmărească evoluția lui Peter Parker pas cu pas: de la adolescentul care își descoperă noile abilități până la eroul care începe să înțeleagă adevărata greutate a puterilor sale.

De-a lungul seriei apar personaje esențiale din mitologia Spider-Man, aliați și adversari celebri, dar și povești care au contribuit la transformarea universului Ultimate într-un reper pentru benzile desenate Marvel.

Este o colecție potrivită atât pentru cei care cunosc deja aventurile Omului-Păianjen, cât și pentru cititorii care vor să intre pentru prima dată în lumea benzilor desenate cu Spider-Man.

O colecție pentru fanii Marvel și pasionații de benzi desenate

Dincolo de aventurile propriu-zise, volumele Ultimate Spider-Man pot deveni și o colecție de păstrat în bibliotecă. Seria oferă posibilitatea urmăririi unei povești ample, în care personajele și relațiile dintre ele evoluează de la un volum la altul.

Pentru fanii Marvel, este și o ocazie de a explora una dintre cele mai importante reinterpretări moderne ale lui Spider-Man și de a vedea cum poveștile clasice ale personajului au fost reconstruite pentru un univers nou.

Abonează-te și primești colecția cu livrare gratuită

Cei care nu vor să rateze niciun volum își pot face abonament la colecția Ultimate Spider-Man direct pe colectii.libertatea.ro. Astfel, volumele colecției sunt livrate direct la adresa indicată, iar livrarea este gratuită.

Abonamentul este o variantă simplă pentru cititorii care vor să construiască întreaga colecție, fără grija de a urmări fiecare apariție în parte.

Unde poate fi găsită colecția Ultimate Spider-Man

Colecția Ultimate Spider-Man este disponibilă pe colectii.libertatea.ro, platforma dedicată colecțiilor Libertatea.

Cititorii pot găsi acolo informații despre volumele colecției, apariții și modalitatea prin care le pot comanda sau prin care se pot abona.

Descoperă colecția Ultimate Spider-Man pe colectii.libertatea.ro, fă-ți abonament cu livrare gratuită și urmărește povestea lui Peter Parker de la început, într-unul dintre cele mai îndrăgite universuri Marvel.

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