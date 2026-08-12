A cumpărat mașina cu 48.400 de euro

În vara anului 2025, femeia a achiziționat modelul Mercedes-AMG C63 din 2017, plătind 530.000 coroane suedeze (aproximativ 48.400 de euro).

Prețul, considerat semnificativ pentru un vehicul de opt ani, părea justificat, având în vedere reputația acestui model și deprecierea redusă comparativ cu succesorul său plug-in hibrid, care a pierdut atractivitatea în rândul pasionaților, relatează publicația suedeză CarUp.

Pentru a se asigura de fiabilitatea mașinii, șoferița a cerut detalii despre istoricul de mentenanță.

Dealerul i-a garantat că toate reviziile au fost realizate conform recomandărilor producătorului. „Totul părea în regulă, iar mașina părea să fie o alegere sigură”, confirmă femeia, citată de CarUp.

Problema apare după câteva luni

Inițial, vehiculul a funcționat impecabil, oferind o experiență de condus pe măsura așteptărilor. Totuși, în noiembrie 2025, motorul a cedat brusc, emițând zgomote stridente înainte de a se opri complet.

După ce mașina a fost transportată la un service, verdictul a fost clar: motorul suferise o defecțiune ireparabilă. Soluția sugerată? Înlocuirea completă a motorului, o operațiune estimată la 27.400 de euro.

Asigurarea nu acoperă dauna

Convinsă că asigurarea auto va acoperi această avarie, proprietara a contactat compania de asigurări, care a solicitat istoricul de service al vehiculului.

„Întregul motor trebuia înlocuit. Am contactat compania de asigurări, care dorea să aibă o evidență a istoricului de service al mașinii”, spune femeia.

La scurt timp, răspunsul primit a fost dezamăgitor: dauna nu era acoperită, deoarece mașina nu fusese întreținută corespunzător. Investigațiile au arătat că vehiculul nu primise niciun schimb de ulei sau revizie din 2022, deși acest model necesită o revizie anuală.

Dealerul a învinovățit-o pe șoferiță

Descoperirea despre lipsa mentenanței a determinat-o pe proprietară să se adreseze dealerului, care îi garantase un istoric de service impecabil.

Dealerul a susținut că defecțiunea motorului nu exista în momentul vânzării și a oferit doar o compensație de 50.000 de coroane (aproximativ 4.560 de euro).

Proprietara a respins oferta, cerând anularea tranzacției pe motiv că informațiile furnizate la vânzare au fost false.

Ce au făcut autoritățile pentru protecția consumatorului

Femeia s-a adresat Autorității pentru Protecția Consumatorului din Suedia (ARN), care a investigat cazul.

ARN a concluzionat că dealerul a furnizat informații eronate despre istoricul de mentenanță, inducând cumpărătoarea în eroare. „Insistența ei de a verifica istoricul de service demonstrează o precauție maximă”, a subliniat ARN.

Decizia finală obligă dealerul să răscumpere vehiculul și să ramburseze suma inițială plătită, adăugând dobândă. Din această sumă, se va deduce o valoare calculată pentru utilizarea mașinii timp de cinci luni. În total, cumpărătoarea va primi 514.000 coroane suedeze (aproximativ 46.900 de euro).

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