Anexarea Crimeei, începutul confruntării

În februarie 2014, soldații ruși au ocupat peninsula Crimeea. Au preluat clădirile strategice, inclusiv parlamentul regional și sediul guvernului local. O lună mai târziu, Moscova a organizat un referendum contestat, în care oamenii puteau alege doar între alipirea la Rusia sau la Ucraina. Varianta de autonomie nu a existat pe buletinul de vot.

Imediat după, a fost formată o administrație prorusă, iar Crimeea a fost anexată. Comunitatea internațională a denunțat acțiunea ca fiind o încălcare a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Ucrainei. Ulterior, Vladimir Putin a recunoscut că soldații ruși au fost implicați, după ce inițial negase acest lucru.

Dronele rusești care au încălcat spațiul NATO

Miercuri, 10 septembrie 2025, Polonia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns pe teritoriul său în timpul unui atac asupra Ucrainei. A fost pentru prima dată când Varșovia a luat o asemenea măsură, iar incidentul a fost catalogat drept „o gravă provocare”.

„Este cea mai gravă încălcare a spațiului aerian european de la începutul războiului”, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a numit acțiunea Rusiei „absolut iresponsabilă”.

Ministerul rus al Apărării a negat că ar fi vizat obiective din Polonia și a transmis pe Telegram că „nu au fost planificate atacuri în afara Ucrainei”. Mai mult, Kremlinul a acuzat că dronele veneau din Ucraina și a cerut dovezi clare că ar fi rusești.

Manevrele ascunse cu zeci de mii de soldați

În 2017, Rusia și Belarus au organizat un exercițiu militar la care, oficial, ar fi participat 12.700 de soldați. În realitate, numărul lor a depășit 100.000.

Conform regulilor OSCE, orice exercițiu cu peste 13.000 de militari trebuie anunțat și monitorizat. Rusia a raportat un număr mai mic tocmai pentru a evita verificările.

„A fost o strategie de intimidare”, spunea atunci Florence Parly, ministrul francez al apărării. Ursula von der Leyen, pe atunci ministru al apărării în Germania, a vorbit despre o „demonstrație de forță”.

Exercițiile nucleare tactice lângă Ucraina

În mai 2024, Vladimir Putin a ordonat începerea unor exerciții nucleare lângă granița cu Ucraina. Ministerul rus al Apărării a justificat decizia prin „declarațiile provocatoare ale unor lideri occidentali”, făcând referire la faptul că Emmanuel Macron nu a exclus trimiterea de trupe NATO în Ucraina.

Rusia a anunțat că aceste exerciții vizau testarea „nivelului de pregătire” al armelor nucleare tactice pentru apărarea „integrității și suveranității statului”. În toamna aceluiași an, Moscova și-a înăsprit doctrina nucleară, permițând atacuri atomice chiar și ca răspuns la acțiuni ale unor state non-nucleare.

Spre deosebire de armele nucleare strategice, gândite pentru distrugerea pe scară largă, armele nucleare tactice sunt proiectate pentru a fi utilizate pe câmpul de luptă, împotriva unor ținte militare specifice. Kremlinul le descrie ca instrumente de „descurajare”, dar analiștii avertizează că folosirea lor ar deschide o cale extrem de periculoasă spre escaladarea unui conflict nuclear.

Lansarea rachetei hipersonice Oreschnik

În noiembrie 2024, Rusia a folosit pentru prima dată racheta hipersonică Oreschnik într-un atac asupra unei fabrici din orașul ucrainean Dnipro. Două persoane au fost rănite, dar lovitura a avut mai ales un rol simbolic. Putin a amenințat că va amplasa aceste rachete și în Belarus, precizând că ele pot fi echipate și cu focoase nucleare.

„Avem dreptul să ne apărăm și să atacăm obiective militare ale celor care ne pun în pericol”, a declarat liderul de la Kremlin.

Racheta balistică hipersonică Oreschnik este una dintre armele de ultimă generație ale Rusiei. Poate transporta focoase convenționale sau nucleare și are o viteză mult mai mare decât rachetele clasice, ceea ce face dificilă interceptarea ei de către sistemele de apărare.

Sabotajul și războiul hibrid

Pe lângă atacurile directe, Rusia este acuzată frecvent de campanii de sabotaj și război hibrid. Asta include atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și acțiuni greu de probat, dar care destabilizează țările vizate.

Un exemplu este incendiul din iulie 2024 de la un centru logistic DHL din Leipzig, Germania, provocat de un dispozitiv incendiar ascuns într-un colet. Presa germană a relatat că serviciile ruse ar fi fost implicate, dar nu există dovezi clare. Astfel de incidente se repetă și întrețin suspiciuni constante.

Rusia, între intimidare și escaladare

De la anexarea Crimeei până la exercițiile nucleare și atacurile cibernetice, Kremlinul a construit o strategie menită să mențină Occidentul într-o stare de incertitudine. Fiecare pas a fost calculat să transmită forță, dar și să evite un conflict direct cu NATO.

„Rusia folosește provocările pentru a menține presiunea și pentru a crea nesiguranță”, avertizează analiștii militari. Occidentul se vede astfel obligat să răspundă constant, cu riscul ca fiecare reacție să ducă la o nouă escaladare.

