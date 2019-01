Povestea de viață a lui Alexandru Barbayanni poate fi transformată în scenariu de film. S-a născut Jersey City, orașul american în care a copilărit până la vârsta de 10 ani. În 1991, mama lui, româncă get-beget, a decis ca Alex și fratele său mai mic să facă școala în România. Erau primii ani de după Revoluția din 1989, când românii visau să ia drumul străinătății. Alții, din contră, au decis să se întoarcă, sperând la o altă viață în România tranziției.

„Nu vorbeam românește mai deloc. Când m-au trimis în București, nu mă descurcam în clasa a patra (…) Am avut o învățătoare foarte înțelegătoare care încet-încet m-a învățat cum să vorbesc”, a povestit Alexandru Barbayanni, pentru Libertatea .

Copilul născut pe tărâm american a învățat repede românește și a devenit fascinat de București, noua sa casă.

„Când am ajuns în România, am fost complet șocat când am văzut troleibuze, autobuze, tramvaie. Primul meu referat la limba română în clasa a treia a fost despre troleibuze, tramvaie și autobuze”, își amintește Alex.