Era un om tăcut, retras și ordonat, văzut zilnic în aceeași zonă a cartierului Biancade: ziarul, benzi desenate, cafeaua, scurte conversații cu trecătorii. Nimic nu lăsa să se întrevadă că pregătește un document care avea să aducă orașul în centrul atenției.

A lăsat 600.000 de euro împărțiți cu precizie

Varnier, pensionarul din Italia, a lăsat în apartamentul său un testament scris îngrijit, pe cinci pagini. A subliniat că toate obligațiile au fost achitate, facturile plătite și cheltuielile clar stabilite în avans.

Averea sa a fost împărțită până la ultimul euro, astfel:

aproximativ 150.000 de euro și apartamentul au fost lăsate Primăriei din Roncade

aproximativ 300.000 de euro merg către organizații caritabile și centre pentru tratarea bolilor

o parte din sumă a revenit unui prieten și unei rude.

în garaj a lăsat și câteva mii de benzi desenate adunate de-a lungul deceniilor, menționând că le oferă cu plăcere bibliotecii, dacă pot fi folosite.

În document și-a exprimat dorința ca testamentul să fie citit în fața consiliului local „pentru a evita speculațiile și interpretările greșite”. Totul, ca și în viață, a fost precis, detaliat și fără improvizații.

Mesajul pentru oraș și banca goală rămasă în urma lui

Primarul Marco Donadel a declarat că locuitorii sunt surprinși și emoționați. L-a descris pe Varnier drept un om demn, mereu îngrijit și discret, care nu a cerut niciodată ajutor din partea autorităților și nu s-a plâns de nimic.

Locuitorii din Roncade spun că era un om al obiceiurilor: în fiecare dimineață același drum, aceleași ziare, aceeași bancă. Atunci când timp de două zile la rând nu a mai apărut la chioșcul local, vecinii au observat imediat că ceva nu este în regulă.

Cea mai puternică impresie a lăsat-o ultima sa dorință: ca donația să ajute comunitatea și totul să fie făcut cu demnitate, fără dispute și fără politizare.

La final, a lăsat un dar generos locului în care a trăit în liniște, iar simbolul plecării sale a devenit banca goală pe care stătea în fiecare dimineață.