Preşedintele american Donald Trump a insistat pentru semnarea acordului duminică, 14 iunie, când aniversează 80 de ani de la nașterea sa. Însă regimul de la Teheran nu a confirmat o înțelegere asupra unui text final, în timp ce Gărzile Revoluționare Islamice din Iran au respins posibilitatea semnării acordului astăzi.

Un adept al liniei dure de la Teheran, Mahmoud Nabavian, a declarat că, dacă Iranul va semna acordul în forma actuală, „va deveni efectiv o colonie a Statelor Unite”, pe motiv că acordul ar obliga la redeschiderea Strâmtorii Ormuz „chiar şi pentru Israel”.

„Dacă vrem să realizăm chiar şi cea mai mică cantitate de îmbogăţire a uraniului, ar trebui mai întâi să obţinem permisiunea Statelor Unite – chiar şi pentru scopuri precum producerea de medicamente sau electricitate”, s-a revoltat Nabavian.

De asemenea, adaugă el, nu este clar nici când ar beneficia Iranul de deblocarea activelor sale îngheţate în străinătate sau de ridicarea sancţiunilor.

„Cu cât trimitem mai multe semnale de slăbiciune, cu atât războiul se apropie mai mult de noi”, a susținut Nabavian într-un interviu televizat.

Textul acordului nu a fost făcut public oficial, dar unele instituţii media din Iran au avertizat în privinţa dezbinării.

Ziarul Javan, considerat apropiat de Gărzile Revoluţionare, relatează că unii vorbitori la mitingurile publice ignoră instrucţiunile liderului suprem Mojtaba Khamenei şi „acţionează pentru a semăna seminţele schismei şi diviziunii în rândul poporului”.

Participanţii la un miting organizat sâmbătă la Teheran au cerut demisia ministrului de Externe Abbas Araghchi şi a negociatorului-şef Mohammad Bagher Ghalibaf.

Aceştia au amintit de asasinarea tatălui lui Mojtaba Khamenei – fostul lider suprem Ali Khamenei -, scandând: „Ghalibaf, Araghchi – ce se întâmplă cu sângele liderului meu?”.

Ali Rabiei, un oficial apropiat de preşedintele iranian Masoud Pezeshkian, a ripostat duminică, avertizând în privinţa creării unor „naraţiuni artificiale”.

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