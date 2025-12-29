Un atac cu rachete balistice

Locuitorii au raportat explozii în oraș și un atac asupra aerodromului din apropiere, potrivit publicației independente Astra. Maikop este situat la aproximativ 290 de kilometri de Ucraina și la aproximativ 450 de kilometri de teritoriul controlat de ucraineni din regiunea Zaporijia.

Între timp, sirenele de raid aerian s-au declanșat în vestul regiunii Tula din Rusia, pe fondul amenințării unui atac cu rachete balistice, a relatat canalul Telegram ExileNova+ .

Ministerul Apărării din Rusia a susținut ulterior că a doborât 89 de drone ucrainene în seara zilei de 28 decembrie, pe fondul exploziilor raportate.

Afirmațiile nu au putut fi verificate independent, iar armata ucraineană nu a comentat încă atacul.

Ținte militare rusești, atacate frecvent

Kievul atacă în mod frecvent ținte militare rusești, în efortul de a diminua puterea de luptă a Moscovei, în timp ce aceasta continuă să ducă războiul împotriva Ucrainei.

Pe 25 decembrie, Forțele Aeriene ale Ucrainei au atacat rafinăria de petrol Novoșahtinsk din regiunea Rostov, din Rusia, folosind rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Storm Shadow, furnizate de Marea Britanie, a declarat Statul Major General.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a confirmat exploziile din Novoșahtinsk, dar nu a identificat ce instalație a fost afectată.

Pe 14 decembrie, un atac cu rachete ucrainene asupra orașului rus Belgorod a provocat „daune grave” infrastructurii locale, a afirmat guvernatorul regiunii, Veaceslav Gladkov.

Două avioane de vânătoare Su-27 rusești, lovite de dronele ucrainene

Dronele ucrainene au lovit două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată de Rusia, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pe 20 decembrie, relatează The Kyiv Independent. Prețul combinat al celor două aeronave este estimat la aproximativ 70 de milioane de dolari.

Belbek este un aerodrom militar rusesc din Crimeea ocupată, situat lângă Sevastopol. Acesta a fost folosit de forțele ruse ca un centru-cheie pentru desfășurarea de avioane de vânătoare și poziționarea mijloacelor de apărare aeriană pe peninsulă.



