Centru-cheie al forțelor inamice

Dronele sunt operate de Centrul de Operațiuni Speciale „A” (Alpha) al SBU, potrivit agenției.

Belbek este un aerodrom militar rusesc din Crimeea ocupată, situat lângă Sevastopol. Acesta a fost folosit de forțele ruse ca un centru-cheie pentru desfășurarea de avioane de vânătoare și poziționarea mijloacelor de apărare aeriană pe peninsulă.

„Drone cu rază lungă de acțiune ale Centrului de Operațiuni Speciale Alpha al SBU au lovit două aeronave Su-27 pe aerodromul militar rusesc din Belbek, Crimeea ocupată temporar.

Unul dintre avioane se afla pe o pistă de rulare cu încărcătură completă de luptă și pregătit pentru o misiune – a fost distrus”, a scris SBU pe Telegram.

Al doilea atac reușit

SBU a declarat că prețul combinat al celor două aeronave este estimat la aproximativ 70 de milioane de dolari. De asemenea, a precizat că turnul de control al aerodromului a fost lovit, ceea ce „ar putea complica organizarea și controlul zborurilor pe aerodrom”.

„Acesta este deja al doilea atac SBU reușit asupra aerodromului Belbek în ultimele zile. Pe 18 decembrie, dronele noastre au lovit echipamente rusești în valoare de sute de milioane de dolari – inclusiv două radare Nebo-SVU, un radar 92N6 al sistemului S-400 Triumph, un sistem de apărare aeriană Pantsir-S2 și un avion MiG-31 cu încărcătură completă de luptă”, a adăugat agenția.

Atacurile asupra aerodromurilor-cheie rusești și distrugerea aeronavelor și a sistemelor de apărare aeriană în Crimeea ocupată „reduc semnificativ potențialul militar al inamicului în regiune”, a declarat agenția.

„Această muncă sistematică va continua”, a declarat SBU.

