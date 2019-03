Bărbatul, care este preşedintele şi directorul executiv al „Guiding Eyes for the Blind”, organizaţie caritabilă care oferă, gratuit, ”câini excelent crescuţi şi dresaţi pentru persoanele nevăzătoare şi cu deficienţe de vedere”, a terminat cursa United Airlines New York City Half Marathon în puţin peste 2 ore şi 20 de minute.

Thomas a fost însoțit, pe rând, de câini din rasa Labrador Retriever, Waffles, Westley şi Gus. Patrupedele au făcut cu schimbul alergând între 5 şi 8 kilometri de-a lungul traseului de 21 de kilometri.

Atletul a rămas fără vedere în urmă cu peste 25 de ani, iar în anul 2015 el a pus bazele programului ”Running Guides”. El a creat o echipă de experţi cu misiunea de a dresa câini, în special din rasele Labrador Retriever şi Ciobănesc German, pentru a-i obişnui să alerge pe distanţe lungi, potrivit Agerpres.

Despre motivul pentru care a apelat la câini pentru ghidaj și nu la însoțitori umani, Thomas a declarat:

„Când eşti legat de o altă persoană, nu mai este cursa ta. Nu mai ai aceeaşi independenţă”.

Reușita lui Thomas care a alergat la maratonul la care au participat aproximativ 20.000 de alergători a fost menită să promoveze organizația lui caritabilă, strângând fonduri în vederea instruirii și oferirii de tratament veterinar pentru câinii incluși în programul „Running Guides”.

Foto: Facebook Guiding Eyes for the Blind

