Un american care intenționa să se predea a intrat cu mașina în sediul poliției și aproape că l-a dărâmat de Mihai Toma . Actualizat Luni, 02 octombrie 2023, 09:29

John Hargreaves, 34 de ani, a izbit intenționat cu SUV-ul său sediul secției din Independence Township din Warren County, statul american New Jersey, în timp ce din boxele mașinii răsuna melodia „Welcome to the Jungle”, transmite poliția locală, citată de portalul WFMZ. În mod miraculos, nimeni nu a fost rănit.