Strâmtoarea Ormuz a fost aproape complet blocată de la începutul conflictului din 28 februarie. Datele de monitorizare arată că doar 5% din traficul maritim anterior războiului continuă să treacă. Pakistanul şi India au negociat cu Iranul pentru garantarea trecerii unora dintre navele lor sub pavilion.

Taxele impuse de Iran ar putea ajunge până la 2 milioane de dolari pe navă. Cu toate acestea, nu există informaţii clare dacă operatorii de nave au început să plătească taxa.

Pe fondul armistiţiului dintre SUA şi Iran, care include redeschiderea Strâmtorii Ormuz, preţurile petrolului la nivel global au scăzut puternic, iar piețele bursiere au înregistrat creşteri considerabile.

Petrolul Brent, de referinţă, a coborât cu 15,9%, ajungând la 92,30 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacţionat în SUA era cu aproape 16,5% mai ieftin, până la 93,80 dolari pe baril.

Totuşi, aceste preţuri sunt încă mai mari decât cele dinaintea conflictului. La acel moment, petrolul se tranzacţiona în jurul valorii de 70 de dolari pe baril.

Costul energiei a crescut după ce livrările de petrol şi gaze din Orientul Mijlociu au fost grav perturbate, în urma ameninţărilor Iranului că va ataca navele care încearcă să tranziteze strâmtoarea, ca represalii pentru loviturile aeriene ale SUA şi Israelului.

Între timp, bursele din regiunea Asia-Pacific au înregistrat o revenire semnificativă. Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 4,5%, iar ASX 200 din Australia a crescut cu peste 2,5%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE