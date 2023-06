Un argentinian a descoperit un colț de Românie și se declară împresionat că aici „nu te jefuiește nimeni pe stradă”

Sunt aproape 13.000 de kilometri ce despart Argentina de România. Ce știm noi despre țara din America de Sud? Maradona, Messi, Che Guevara, Buenos Aires sau Țara Tangoului, printre altele. Ce știu argentinienii despre noi? Pe una dintre pozițiile de frunte, mai ceva decât Hagi, Nadia sau alte personalități sportive ori politice, este legenda lui Dracula. Cel puțin asta susține – și nu este singurul! – un fundaș central sosit la FC Voluntari la începutul lui 2023, este vorba de Cristian Paz.

Cum a fost sedus să vină: ”Nu te atacă nimeni pe stradă, nu sunt cei mai mulți bani, dar e OK”

Fundașul de 28 de ani a mai ajuns prin estul Europei în 2017, când a jucat jumătate de sezon la Karpaty Lvov, în Ucraina, în rest a evoluat la diverse formații din țara sa. La începutul lui 2023, dorind o aventură pe bătrânul continent, îmbiat de un alt argentinian cu vechime în România, Patricio Matricardi, Cristian Paz a ales să vină și să semneze cu formația din suburbia Capitalei.

”Ce știam despre România? Că este țara lui Dracula. Când s-a ivit posibilitatea să vin aici, Matricardi mi-a zis, îmi aduc aminte aproape textual: ”Vino că e bine! Este liniște, nu te atacă nimeni pe stradă, poți să ieși și la 2:00 noaptea, nu te jefuiește nimeni. Nu sunt cei mai mulți bani, dar e OK, mai ales dacă ai noroc să nimerești o echipă care plătește la timp”. Am nimerit într-o altă țară, total diferită de Argentina, dar, într-adevăr, contează foarte mult că e sigură și nu te atacă nimeni, să te jefuiască sau mai știu eu ce. Am familie, vreau să nu privesc vreodată cu teamă în spate sau pe lângă mine, când ieșim pe stradă sau în parc”, a povestit Cristian Paz, cu gândul la incertitudinile care au zgâlțâit sistemul și siguranța argentinienilor în propria țară.

Recomandări O mamă din diaspora: „M-au șocat comentariile venite pe internet din România la adresa fetei mele, adolescentă din Danemarca, care-i reproșau că și-a luat rujuri din primul salariu. Aici, tinerii lucrează și de la 15 ani”

Cu familia, la Peleș

La pas prin București, într-o după-amiază senină

Primele luni l-au impresionat pe fotbalist sosit de peste mări și țări, din America de Sud: ”Este impresionant să mă simt deja ca acasă. În Ucraina, n-am avut această posibilitate, când am fost acolo. Familia se simte foarte bine aici. Este o chestie de siguranță, contează. Îmi zisese și Matricardi despre traiul de aici, m-am convins că este o țară OK. N-am stat să caut pete în soare, să văd dacă merge ceva rău. Mie mi-au plăcut mult clădirile din Bcuurești și castelele pe care le-am vizitat, când am avut puțin timp liber. Știu că Bucureștiul e un oraș cu vechime, are o arhitectură deosebită în centrul capitalei. E altceva față de Buenos Aires, dar e frumos. Am aflat că i se spune ”micul Paris”, chiar dacă nu are Tour Eiffel. E frumos să te plimbi într-o după-amiază senină de primăvară”.

”Dracula, imagine de star rock”

Ce i-a plăcut în România? ”În afară de supe și ciorbe? (râde) Matricardi mi-a recomandat, sunt foarte bune, le-aș alege în fața oricăror alte mâncăruri tradiționale de la voi. Oricum, soția mea gătește foarte bine”, și-a lăudat apărătorul jumătatea.

Recomandări Cercetător la Harvard, despre „exodul creierelor” din România: „Răspunsul nu este să-i reținem pe oamenii inteligenți și să le spunem: «Nu vă educați», ci să creăm oportunități ca să se întoarcă”

”Ne-au plăcut castelele pe care le-am vizitat, la Bran, la Sighișoara, la Sinaia. Fiecare are ceva deosebit. Știam de legenda lui Dracula din Argentina, este o poveste foarte faimoasă. Argentinienii știu că România e țara lui Dracula. Povestea mi se pare fascinantă, chiar dacă e o legendă. Cu vampiri, cu ceva romantic. Mie îmi place mult istoria și încerc să aflu cât mai multe despre multe țări. Chiar dacă pare gen un star rock, n-aș vrea să dau de Dracula! Glumesc, îmi plac poveștile cu vampiri doar să le citesc, în rest, sunt un om cuminte. Am avut experiențe frumoase la aceste castele din România, am achiziționat și suveniruri, să ne aducem aminte peste ani”, a mai povestit Cristian Paz.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Gestul UIMITOR făcut de Regele Charles la Cotroceni! Nici Iohannis nu se aştepta, imagini fabuloase

Viva.ro Ce pensie are Adrian Năstase. Mulți români nu câștigă banii aceștia în două luni, dar el a dat statul în judecată: 'Este foarte puţin'

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO Anunțul de pe OLX care a stârnit hohote de râs. Ce a postat un român întrece orice imaginație

Știrileprotv.ro Andrew Tate, agresiv în timpul unui interviu. 'Nu tu ești șefa aici! Nu suntem egali!'. Ce l-a deranjat pe milionarul britanic

Observatornews.ro "L-a aruncat în aer!" Un copil și bona lui, spulberați pe o trecere de pietoni din Mehedinți. În urmă cu două ore, în aceeași zonă mai avea loc un accident

Orangesport.ro "Nu am fost invitat, că nu sunt iubit". Reacţia lui Ilie Năstase despre vizita Regelui Charles al III-lea în România. Cu ani în urmă s-au cunoscut: "Mi-a zis că nu ştia că sunt român"

Unica.ro Ea este fiica Anastasiei Soare. Norvina avea 7 ani când părinții ei au divorțat! Cu ce se ocupă și cum arată viața ei în SUA