Mai multe imagini din timpul zborului care a panicat pasagerii au fost făcute publice. Într-un videoclip se poate auzi cum pilotul anunță că „a pierdut două dintre ecrane” și că ar zbura fără să vadă nimic dacă ar continua călătoria, potrivit mirror.co.uk.

„Am pierdut două dintre ecranele din cabina de zbor. Dacă vom continua să zburăm, este posibil să le pierdem pe toate”, a spus pilotul.

După ce a aterizat în siguranță în Dallas, pilotul le-a mai explicat pasagerilor că unele dintre mecanismele aeronavei au fost supraîncălzite, motiv pentru a fost nevoie să aterizeze.

Incidentul a avut loc la bordul unui avion Bombardier CRJ-200 al ExpressJet, care operează sub United Airlines. Pasagerii au fost îmbarcați mai târziu într-un alt zbor către Houston.

