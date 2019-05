Aeronava a fost folosită pe ruta internă Rangoon – Kathmandu. La aterizare, piloții au făcut tot posibilul pentru a menține aeronava pe roțile din spate pentru a evita producerea unei tragedii.

La un moment dat, aceștia au decis să lase botul aeronavei să atingă pista de aterizare. În scurt timp, au ieșit scântei din cauza contactului dintre metal și asfalt, notează Mediafax.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Imagini cu momentul în care avionul a fost dus la sol, având blocat trenul de aterizare pentru roțile din față, au fost publicate pe rețelele de socializare.

#MNA (Embraer 190) #Yangon–#Mandalay this morning, landing at the #Mandalay airport – Nose Lansing Gear failure on landing. Flight Capt. has done the amazing job. #Myanmar pic.twitter.com/7dDzSIs13V

— Cape Diamond (@cape_diamond) May 12, 2019