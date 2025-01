Aeronava, un Airbus A321-200 aparţinând companiei Air Busan, a luat foc marţi, către ora locală 22.30 (15.30, ora României), înainte de decolare către Hong Kong.

New video of the moment Air Busan A321 was evacuated shortly before the fire engulfed the aircraft. Fortunately due to the quick reaction of the crew there was little fire, only smoke at the rear of the aircraft. https://t.co/a4HG85DYpk pic.twitter.com/5dPAjrZRDK

Cei șapte membri ai echipajului și 169 de pasageri aflați la bord au fost evacuați imediat, cu ajutorul unor tobogane gonflabile. Patru pasageri au fost răniți în cursul operațiunii de evacuare, doi dintre ei necesitând îngrijiri la spital.

Fire breaks out on an Air Busan A321 bound for Hong Kong at Gimhae International Airport in Busan, South Korea.



At around 10:30 p.m. on Tuesday, a fire broke out in the tail section of the aircraft.



All 170 passengers and crew evacuated, and there were no casualties,… pic.twitter.com/GqzIkrUx85