Acesta spune că dobânda variabilă, calculată prin ROBOR plus o marjă fixă la creditele în lei sau Euribor plus marjă la cele în euro, este un instrument recent care ajută consumatorii să acceseze credite la costuri mai mici.

„Știu că am în lista de prieteni câțiva membri PSD. Mai mult pentru ei scriu această postare.

Dobânda variabilă (Robor + marja fixă la lei sau Euribor + marja fixă la euro, etc) la credite este un instrument de reducere a dobânzii pentru consumator, nu un instrument de spoliere.

Acest produs (dobânda variabilă) nu a existat dintotdeauna. Inițial în piață au existat dobânzi fixe. Țîn minte că la primul credit ipotecar luat de mine în 2000 am plătit 12% la dolar. Dar am fost fericit că am putut să îl iau, să am casă mea. Lei nu aș fi putut să iau, dobânda era uriașă (cred că vreo 80%, din cauza hiperinflatiei).

Mecanismul e simplu. Banca trebuie să lucreze prudent. Băncile au surse de finanțare în general pe termen scurt, fie că sunt depozite, fie că sunt finanțări de la alte bănci. Creditele date populației sunt pe termen lung, de cele mai multe ori foarte lung – 20 sau chiar 30 de ani la creditele ipotecare. Dacă azi dobânda este mică și banca se finanțează ieftin, banca nu își va permite să se bazeze pe dobânda mică de azi, pentru că ea își recuperează suma în zeci de ani. Deci, banca va trebui să își acopere riscul unor fluctuații viitoare prin includerea acestora în dobânda, dacă această este fixă.

Dobânda variabilă (Robor + marja) este instrumentul care a permis reducerea dobânzilor cerute de bănci la creditele acordate populației și asta pentru că riscul creșterii viitoare a dobânzii este împărțit cu clientul. La fel însă și beneficiile, așa cum a fost cazul clienților români până când guvernarea a luat-o razna în 2017 și în loc să FACĂ s-au apucat să DEA, alimentând motoarele inflației.

Ce fac acum dnii Dragnea/Valcov/Teodorovici este exact ce face un elefant într-un magazin de porțelanuri. Nu înțeleg chestiuni simple. Dealtfel, pentru niște personaje obișnuite să lucreze pe cash, mecanismele piețelor financiare pot fi greu de înțeles…

Încă și mai grav este că ei cred că le știu pe toate, nu ascultă pe nimeni. Au impresia că toți suntem împotriva lor, ceea ce nu este adevărat. La noi regulă e că suntem serioși, țeparii sunt puțini și excluși repede. Știu că în politică regulă e invers, been there, seen that! Când vine vorba de politică, pe noi nu ne prea interesează CINE, ci CE face…

Delirul acesta în care au intrat ne duce deja într-o direcție rea, cu consecințe greu de calculat sau de anticipat azi.

Din „atacul” asupra băncilor cel mai mult vor avea de suferit cetățenii, care vor avea acces din ce în ce mai dificil la niște bani care vor fi din ce în ce mai puțini și mai scumpi…

Să nu ziceți că nu ați știut!

ps. Mie unul îmi este greu să îmi închipui cum mi-ar fi fost fără bănci. Mi-am luat primul apartament în 2000 cu credit ipotecar.. Prima mașînă, un Cielo în 1997, tot cu credit. Casă în care stau acum – tot cu credit ipotecar am luat-o. Toate mașinile pe care le-am avut au fost luate în leasing. Chiar și biroul de la care scriu acum a fost achiziționat de firma mea în leasing, la fel cum a fost la început și cu calculatorele, serverul și centrală telefonică, altfel începutul ar fi fost ceva mai dificil…”, a scris Biriș pe pagina sa de Facebook.