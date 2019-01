Un băiețel de cinci ani, dans în stil Michael Jackson după ce a terminat ședințele de chimioterapie | VIDEO

View this post on Instagram

Salomón lo logró. Finalizó con éxito su tratamiento médico contra el cáncer y, para celebrar la noticia, decidió bailar en plena habitación del hospital al mejor estilo de Michael Jackson. _ El video del pequeño de 5 años se hizo viral en las redes sociales, luego que su mamá lo publicara en Youtube. La emoción de Salomón, así como su admiración por el rey del pop', cautivó a cientos de personas. _ Al niño le diagnosticaron cáncer en mayo de 2018. Desde entonces, recibía radioterapias y quimioterapias en Estados Unidos. _ #PRIMICIA #PrimeraYMejor