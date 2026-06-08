Exemplarul din publicația „Mother & Baby” i-a picat în cutia poștală din Chester, Anglia, la exact 19 ani de la plasarea comenzii, interval în care bebelușii săi de atunci au devenit studenți.

O surpriză bizară transformată în hit viral

Pachetul a sosit într-o pungă de plastic parțial ruptă și îndoită, însoțit de un mesaj tipărit de la Royal Mail (Poșta Britanică) în care compania își cerea scuze „pentru orice inconvenient cauzat”.

Paul Edwards, în vârstă de 52 de ani și scriitor de science-fiction, a taxat cu umor situația pe platforma X (fostul Twitter), postarea sa adunând rapid peste 1,5 milioane de vizualizări și aproape 60.000 de aprecieri.

„Bravo, Royal Mail – a durat doar 19 ani să livrați această revistă. Inconvenient? Păi, copiii au plecat deja de acasă…”, a scris el pe rețelele de socializare.

Când a comandat revista, fiica sa avea doar 18 luni, iar soția lui era însărcinată în șase luni cu cel de-al doilea copil. Astăzi, cei doi tineri au 20, respectiv 18 ani și învață la universitate.

„Ca mulți părinți tineri, te abonezi la chestii care îți promit sfaturi, oferte și activități, iar apoi îți dai seama că trebuie să rezolvi singur problema. Nici nu cred că am realizat atunci că revista lipsea. Apoi a răsărit brusc în poștă”, a declarat Paul Edwards pentru BBC.

Reacția Royal Mail

Reprezentanții Royal Mail au oferit o explicație surprinzătoare pentru această anomalie. Compania a precizat că oficiile de livrare și mașinile de sortare sunt verificate zilnic, fiind extrem de puțin probabil ca revista să fi rămas blocată într-un depozit intern timp de două decenii.

Cel mai probabil scenariu, susține operatorul poștal, este că cineva a găsit recent revista rătăcită în altă parte și a reintrodus-o în sistemul de distribuție.

Probleme cronice pentru Poșta Britanică

Incidentul bizar scoate însă la iveală probleme de fond mult mai grave cu care se confruntă operatorul britanic.

Chiar în această săptămână, autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor din Marea Britanie, Ofcom, a declanșat o anchetă oficială împotriva Royal Mail pentru ratarea repetată a obiectivelor anuale de livrare.

Potrivit anchetei, 24,3% din scrisorile prioritare (de primă clasă) au ajuns cu întârziere în anul fiscal încheiat la sfârșitul lunii martie.

De asemenea, procentul coletelor ajunse cu întârziere a crescut comparativ cu anul precedent, când fusese de 23,5% (obiectivul legal fiind livrarea în termen de o zi lucrătoare).

Din mai 2023 și până în prezent, Royal Mail a încasat amenzi în sumă totală de 37 de milioane de lire sterline pentru nerespectarea constantă a standardelor de timp.

Un purtător de cuvânt al Royal Mail a dat asigurări că instituția „va colabora pe deplin cu Ofcom” și că redresarea calității serviciilor reprezintă o prioritate absolută.

Pentru a repara aceste disfuncționalități, compania se află în plin proces de restructurare, susținut de un plan masiv de investiții în valoare de 500 de milioane de lire sterline, eșalonat pe o perioadă de cinci ani.

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