A dat dealerul în judecată

În 2021, bărbatul a cumpărat de la o reprezentanță auto din Reggio Emilia un Mercedes C 220 la mâna a doua, pentru 19.000 de euro. La momentul achiziției, mașina avea aproximativ 90.000 de kilometri la bord, iar cumpărătorul a crezut că a făcut o afacere foarte bună, mai ales că un astfel de model poate costa între 50.000 și 60.000 de euro, potrivit Corriere della Sera.

Situația s-a schimbat însă în 2024, când autoturismul a început să aibă probleme la sistemul AdBlue.

Șoferul a mers la un service autorizat Mercedes, iar mecanicii au descoperit că numărul real de kilometri parcurși de mașină era de aproximativ 300.000.

Diferență de 160.000 de kilometri față de ce indica bordul

În acel moment, kilometrajul mașinii indica 140.000 de kilometri. Dacă se scad aproximativ 50.000 de kilometri parcurși de proprietar după achiziție, rezultă că autoturismul avea deja circa 250.000 de kilometri în momentul cumpărării, nu 90.000, așa cum arăta bordul.

Diferența era astfel de aproximativ 160.000 de kilometri, modificați ilegal.

Convins că a fost înșelat, bărbatul a decis să dea în judecată dealerul auto, cerând restituirea banilor plătiți și despăgubiri, cu returnarea mașinii.

Decizia instanței și motivarea judecătorului

Tribunalul din Reggio Emilia a respins însă cererea și l-a obligat pe reclamant să plătească aproximativ 3.500 de euro cheltuieli de judecată. Judecătorul a stabilit că termenul în care cumpărătorul putea invoca drepturile prevăzute de legislația privind protecția consumatorului este de doi ani de la livrarea bunului.

În acest caz, mașina fusese cumpărată în decembrie 2021, iar termenul limită era decembrie 2023.

În hotărârea instanței se arată că, odată cu livrarea autoturismului în decembrie 2021, cumpărătorul nu mai putea activa remediile prevăzute de lege după expirarea termenului de doi ani.

Potrivit deciziei, diferența dintre kilometrii reali și cei indicați la momentul vânzării a devenit cunoscută după expirarea perioadei de răspundere a vânzătorului.

Prescripția s-a aplicat și pentru despăgubiri

Instanța a stabilit că termenul de prescripție se aplică și cererii de despăgubiri, motiv pentru care procesul a fost respins în totalitate.

În consecință, bărbatul va trebui să păstreze mașina, chiar dacă aceasta are un kilometraj real mult mai mare decât cel indicat la momentul achiziției.

Pentru că acțiunea a fost respinsă din motive procedurale, instanța nu a mai analizat dacă dealerul auto știa sau nu despre modificarea kilometrajului.

Audi A8, pe primul loc în România la kilometrajul dat înapoi

În 2025, modelul cu cel mai frecvent kilometraj manipulat în România a fost Audi A8.

Potrivit unui studiu realizat de carVertical, în 2025, modelul cu cel mai frecvent kilometraj manipulat în România a fost Audi A8.

Potrivit datelor analizate, 20,1% dintre toate modelele Audi A8 verificate aveau kilometrajul modificat. Asta înseamnă că una din cinci mașini Audi A8 se vinde cu kilometrajul modificat. În medie, odometrul acestui model a fost dat înapoi cu 88.156 km. 

Pe următoarele locuri în clasament se află:

  • Toyota Prius – 18,1% dintre mașini aveau kilometrajul manipulat (reducere medie: 181.200 km)
  • Renault Master – 17,7% (reducere medie: 239.282 km)
  • BMW 6 Series – 17,7% (reducere medie de 74.187 km)
  • Audi A7 – 16,8 % (reducere medie: 80.882 km)
  • Volkswagen Touran – 16,8% (reducere medie: 107.833 km)

În 2024, în țara noastră, Toyota Prius s-a aflat pe primul loc în acest clasament.

Recomandări pentru cumpărători

  • Verificați întotdeauna istoricul vehiculului înainte de achiziție;
  • Fiți atenți la discrepanțe între kilometrajul afișat și starea generală a mașinii;
  • Solicitați o inspecție tehnică independentă;
  • Comparați prețul cu alte oferte similare de pe piață;
  • Nu vă bazați doar pe informațiile furnizate de vânzător.

Impactul fraudelor cu kilometrajul dat înapoi

Manipularea odometrului are consecințe semnificative:

  • Cumpărătorii plătesc prețuri nejustificat de mari;
  • Cresc costurile neașteptate de întreținere;
  • Scade siguranța rutieră din cauza uzurii ascunse;
  • Distorsionează piața auto second-hand.

Conform specialiștilor, verificarea istoricului rămâne esențială înainte de achiziția unei mașini second-hand, mai ales în cazul modelelor populare importate din străinătate.

