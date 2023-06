Americanul a așteptat 18 ore la aeroportul din Oklahoma City, a încercat de mai multe ori să facă o rezervare la altă cursă, dar, în cele din urmă, a petrecut acolo lunga așteptare într-o cafenea și a lucrat.

Când s-a anunțat că avionul AA1952, de duminică, 25 iunie, va zbura spre destinație se făcuse miezul nopții.

Stringer a mers la poartă, unde cu greu îi venea să-și creadă ochilor: era singurul pasager! El a fost întâmpinat personal de către echipaj.

„Mi-am cerut scuze de aproximativ 400 de ori”, a spus el într-un videoclip TikTok, pentru că „echipajul a trebuit să facă zborul doar pentru mine. A fost ca o cursă privată. Am stat unde am vrut, am mâncat și am băut ce-am vrut”.

Într-adevăr, în timpul zborului, i s-a servit orice băutură sau mâncare pe care a cerut-o. În plus, după fiecare anunț de cabină, se anunța: „Și da, Phil, acest mesaj este doar pentru tine”.

Zborul s-a încheiat la ora 3:21 pe aeroportul Charlotte, cu schimburi de telefoane și cu un selfie de grup cu piloții și personalul de cabină.

Când a ajuns în terminal, Phil a avut o surpriză neplăcută: pentru singurul pasager din avion, singura sa valiză a fost rătăcită!

Trollerul i-a sosit după 24 de ore.

