Tragedie în cea mai fericită zi

În timp ce tânărul cuplu se bucura de cea mai fericită zi din viața lor, o tragedie inimaginabilă a lovit proaspăta familie. Ashraf Abu Hakam a fost văzut ținând mâna miresei sale și dansând împreună în momentele dinaintea dezastrului.

Chiar înainte să cadă, flutura un baston Saidi, în timp ce mireasa ținea prăjina asortată.

Bastoanele Saidi sunt recuzită pentru un dans tradițional originar din folclorul egiptean, adesea interpretat la nunți și alte ocazii speciale.

Cuplul petrecea cu cei dragi când mirele s-a prăbușit brusc la pământ. Filmările îl arată întins jos, pe spate, în timp ce oaspeții se grăbeau să-i acorde primul-ajutor.

Muzica și râsetele au fost înlocuite de țipete, în timp ce localul unde se desfășura nunta era cuprins de haos.

Din păcate, Ashraf nu a putut fi resuscitat. Medicii au confirmat ulterior că a murit în urma unui atac de cord.

„Plin de viață”

Vestea morții lui Ashraf s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare, iar omagiile au venit în număr mare.

Prietenii săi l-au descris ca fiind „plin de viață” și „entuziasmat de viitorul său ”.

Cei îndoliați își amintesc că i-au sărbătorit logodna chiar cu o zi înainte. „Dumnezeu să aibă milă de el și să-i dăruiască un loc în imensitatea paradisului Său”, a scris o persoană.

Moartea șocantă a lui Ashraf vine după ce o asistentă medicală bosniacă în vârstă de 26 de ani a murit după ce a intrat în comă la propria nuntă.

Adna Rovčanin-Omerbegović, influencer și asistentă medicală, s-a prăbușit în timpul nunții sale din 13 septembrie. În timp ce era supusă tratamentului medical, ea a intrat în comă. Din păcatee, tânăra a murit două zile mai târziu.

