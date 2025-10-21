Incidentul, care a avut loc pe Kiseleff nr. 43, a fost sesizat la ora 10.50. „Pe fondul unor probleme personale, bărbatul, în vârstă de 61 de ani, amenința că își va face rău. Pentru asigurarea unui climat de siguranță și protejarea atât a bărbatului în cauză, cât și a persoanelor care tranzitau zona, aceasta a fost delimitată, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, precum și echipaje medicale de prim ajutor”, a transmis Poliția Capitalei.

Zona a fost securizată, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje ale ISU, Jandarmeriei și echipe medicale. „În urma intervenției coordonate, persoana în cauză a renunțat la gestul său”, a transmis Poliția.

Din primele informații, bărbatul era supărat că a pierdut niste terenuri în județul Constanța, susțin surse judiciare. El este în afara oricărui pericol și va fi dus la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

