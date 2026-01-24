„Trăia în aceste condiții de cel puțin 20 de ani”, a declarat inspectorul-șef Jari Korkalainen, care conduce ancheta. „Sănătatea acestei persoane s-a deteriorat pe măsură ce timpul a trecut”, a adăugat el, catalogând cazul drept unul „excepțional”.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili dacă victima, aflată într-o stare precară de sănătate, a fost exploatată de alți locatari ai casei. Poliția a reținut trei suspecți – doi bărbați și o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani – care au fost eliberați ulterior. Potrivit informațiilor, aceștia îl cunoșteau pe bătrân, dar nu erau rude cu el.

„Ancheta vizează suspiciuni de trafic de persoane, exploatarea vulnerabilității bărbatului și supunerea acestuia la condiții de viață degradante, posibil în scop financiar”, au precizat autoritățile finlandeze. Bărbatul a fost plasat acum în grija instituțiilor competente.

Subsolul unde acesta a fost găsit nu era dotat cu facilități pentru pregătirea mâncării, iar condițiile de trai erau extrem de precare, a mai adăugat poliția în raportul său.

