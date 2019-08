De Mihai Niculescu,

Bărbatul din Fora şi-a lăsat calul pe păşunea satului în noaptea de marţi spre miercuri și l-a găsit plin de sânge şi cu urme care indică faptul că a fost împuşcat.

Animalul se afla pe o păşune privată, era legat şi cu clopot la gât, iar braconierii au tras asupra lui cu o carabină, arată ebihoreanul.ro.

Revoltaţi de cele întâmplate, proprietarul a postat fotografii cu animalul rănit şi pe Facebook, explicând că suferă şi va muri în curând.

„Priviţi cu atenţie. Ne-a fost împuşcată cabalina pe un teren aflat în proprietate privată, unde a fost pusă să păzească porumbul, peste noapte, pe timp de noapte. Au fost poliţiştii, a fost şi criminalistica, dar nu s-a luat nicio măsură în privinţa calului, din păcate va muri în curând, suferind”, a scris proprietara calului, revoltată de nepăsarea cu care a fost tratat cazul.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor, comisarul şef Alina Dinu, susţine, însă, că poliţiştii au declanşat cercetările imediat după ce au fost anunţaţi despre incident.

„Fapta a fost reclamată în ziua de 21 august. Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Bihor s-au deplasat la faţa locului în aceeaşi zi, au întocmit acte premergătoare şi fac cercetări pentru uz de armă fără drept şi distrugere”, a declarat, vineri, comisarul şef.

Proprietarul animalului a spus că ar fi putut primi 2.500 de euro ca să uite incidentul

Proprietarul calului, Nicolae Cuciula, susţine că înainte să apară poliţiştii, l-a sunat pe paznicul de vânătoare din zonă, Emilian Ban, cerându-i să-l ajute să găsească vinovaţii, să-i plătească paguba.

„I-am spus că dacă nu mă despăgubesc, o să pună tinerii pozele pe net, şi o să devină viral, cu impact emoţional, şi va fi urât. Că aşa e corect, dacă or greşit, să plătească. M-o întrebat ce pretenţii am. I-am spus să-mi deie 10.000 lei. Mi-a zis că e un domn „mare”, de la Oradea, care o să-mi deie 2.500 euro, şi or să ia calul, să-l ducă. Dar să nu dau declaraţii la Poliţie, nimic. Însă probabil că şi între ei, acolo, între vânători, e râcă, pentru că cineva o sunat la Poliţie şi or venit poliţiştii de la Arme. Eu le-am spus poliţiştilor tot ce s-a întâmplat, şi de paznic. Dar ăla n-a mai recunoscut nimic. În faţa lor o zis că n-o vrut să mă despăgubească, ci să mă ajute să operez calul”, a spus bărbatul

