Crima a avut loc vineri, între orele 20:00 și 21:00. După atac, agresorul a părăsit locuința și a plecat cu mașina spre zona lacului Tarnița.

„Din primele verificări, a rezultat că un bărbat de 37 de ani, din aceeași localitate, s-ar fi deplasat în zona Muntele Rece, unde ar fi agresat o femeie de 32 de ani cu un obiect tăietor-înțepător, după care a fugit imediat de la fața locului”, a transmis IPJ Cluj.

O echipă mixtă de polițiști și un procuror criminalist s-au deplasat la fața locului și au găsit trupul neînsuflețit al victimei, care a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea autopsiei.

Între timp, suspectul este căutat, iar mașina acestuia a fost descoperită abandonată pe DJ107P, în apropierea lacului Tarnița.

Căutările s-au extins și pe apă, cu sprijinul echipajelor ISU Cluj, alături de jandarmi și polițiști locali.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, fiind deschis dosar penal pentru omor.

