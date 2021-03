Un bărbat externat după 17 zile din Secţia ATI Covid a Spitalului Judeţean Sibiu îi apără pe medici: „Nu am fost sedat nici măcar o oră. Am fost tratat excelent”

O fostă asistentă care a lucrat în secția ATI de la Sibiu a susținut marți, 9 martie, acuzațiile lansate de un alt cadru medical, potrivit căruia pacienții mureau cu zile, legați de paturi și sedați. „Eu nu am văzut să-și revină nimeni, sincer”, a declarat aceasta.

După două mărturii acuzatoare, Spitalul din Sibiu a anunțat primele rezultate ale propriului control: „Personalul medical respectă procedurile și protocoalele”.

Acum un pacient infecatat care a fost internat 17 zile la secția ATI, în noiembrie, și-a povestit propria experiență. În mărturia publicată pe Facebook, bărbatul susține că a fost tratat corect.

„Am mers la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu aproape prea târziu, am fost internat de urgenţă la Infecţioase şi apoi la ATI 1, exact Secţia pe care o reclamaţi, am fost tratat acolo excelent timp de 16 zile şi 1 zi am petrecut-o în Spitalul Modular. Le-am fost pacient şi zilnic m-au vizitat câte doi doctori, inclusiv şeful secţiei AŢI 1, doamna dr. Ioana Codru, am fost vizitat aproape zilnic de medicul infecţionist Dr. Conf. Victoria Birluțiu, şeful Clinicii de Boli Infecţioase Sibiu. Nimeni nu mi-a cerut bani sau alte avantaje, medicii, asistentele şi infirmierele au avut grijă de mine într-un mod absolut empatic şi profesional”, a explicat bărbatul.

Boica povestește faptul că a fost al doilea pacient internat în spitalul modular, împreună cu un domn recalcitrant.

„Pacient recalcitrant, care şi-a scosperfuziile şi a lovit medicii, salvat”

„O să-l numesc domnul George, pacient care a fost foarte tulburat şi recalcitrant, am fost nevoit să chem asistentele de cel puţin 10 ori în decursul celor 20 de ore petrecute în salonul modular. Pacientul şi-a rupt/ scos singur în mod repetat perfuziile, era un om cu o constituţie robustă, a lovit în mod repetat cele trei cadre medicale care au venit să îl ajute, şi totuşi nu l-a legat nimeni de picioare, nu l-a sedat nimeni, nu l-a intubat nimeni, l-au calmat vorbind cu el de fiecare dată, şi astăzi e recuperat, e acasă cu familia”, a mai scris bărbatul.

”Am ţinut legătura permanent cu familia mea prin mesaje vocale şi text, ventilatorul face mult prea mult zgomot să te înţelegi la telefon într-un apel vocal obişnuit. Am primit tratamentul corect, plus plasmă, nu am fost sedat nici măcar o oră în cele 17 zile de Terapie Intensivă! Nu am voie să divulg numele, dar am avut coleg/ cunoştinţa pe AŢI 1 în aceeaşi perioada şi a fost tratat la fel de bine că mine. De fapt, eu auzeam bine discuţiile dintre pacienţi şi medici la internare pentru că de cele mai multe ori pacienţii erau recalcitranţi şi vorbeau foarte tare. De fiecare dată, cu mult calm, medicul de gardă le explica procedura de instalare a măştii CPAP (100l de oxigen pe minut), exact aşa cum au făcut şi la mine, cu diferenţa că eu am fost calm şi recunoscător. Singurele ţipete care le-am auzit în 17 zile de AŢI au fost ale pacienţilor la internare şi când cereau să vină infirmiera urgent. Unii dintre ei probabil că nu ştiau că e doar o infirmiera la 12 paturi/ pacienţi şi ea trebuie să facă curăţenie, să te ajute să mănânci, şi să îţi schimbe aşternutul, totul în 4 ore. Dacă citeşti despre experienţa mea în spitalul modular vei află că domnul George ar fi fost nevoie să fie imobilizat după cât de recalcitrant şi bătăuş era, dar a fost calmat cu vorba şi cu empatie”, a mai afirmat bărbatul.

Mulțumiri pentru „îngeri”

La postare, Sorin Boica a adăugat un desen pe care spune că l-a făcut fetișa lui pentru medicii secției, după ce a aflat că părintele ei s-a însănătoșit.

Secţia ATI a Spitalului Judeţean Sibiu este vizată e mai multe anchete, după ce un fost angajat a acuzat că pacienţii erau sedaţi de la internare şi erau legaţi de pat, ceea ce, la starea gravă în care erau, însemna deces.

După dezvăluirile asistentului pentru publicația locală Turnul Sfatului, procurorii au anunțat că deschid dosar penal pentru omor la ATI Sibiu, urmând ca un procuror din cadrul Parchetului să facă cercetări în cauză.

De asemenea, Vlad Voiculescu, ministerul sănătății, a anunțat că a solicitat „demararea unei anchete de către o echipă formată din reprezentanți ai Corpului de Control al ministrului și Inspecției Sanitare de Stat”.

Beatrice Mahler, după „cazul Sibiu”, unde un cadru medical acuza că pacienții cu COVID-19 cu insuficiență respiratorie cronică sunt sedați: „Nu e indicat așa ceva!”

Directorul medical de la Sibiu, despre dezvăluirile făcute de asistentul medical: „Și eu am omorât oameni” este recunoașterea unei omucideri

Spitalul Județean Sibiu respinge acuzațiile asistentului care a spus că pacienții de la ATI mor cu zile, legați și sedați. „Un pacient agitat poate să se autolezeze”

