De Andreea Radu,

Un copil se află printre oamenii care au fost loviți de ambulanță. Răniții au fost transportați la spital, precizează Mirror.co.uk.

Suspectul, un bărbat, a fost arestat de poliție. Mai există un suspect, o femeie, care a fugit însă de la locul faptei.

BREAKING: Possible ongoing terror in Oslo. Two armed people hijacked an ambulance and drove down several people. 1 person shot by the police, 1 person still on the loose. Lots of police in the streets at Thorshov. Security around the Royal Palace is tightened. Many injuries. pic.twitter.com/3oTZCXYuOX