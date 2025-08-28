Incidentul s-a petrecut pe 27 august, în jurul orei 02:20, când polițiștii din Borșa au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, pe strada Victoriei.

După ce autoturismul a oprit, unul dintre pasageri a ieșit din mașină și l-ar fi agresat fizic pe unul dintre polițiști. În timpul conflictului au intervenit și membrii familiei bărbatului, motiv pentru care agenții au cerut întăriri. Bărbatul a fost imobilizat, încătușat și condus la sediul poliției.

În urma agresiunii, polițistul a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reţinere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Dosarul este instrumentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, sub aspectul comiterii infracțiunii de ultraj.