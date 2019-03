Baschetbalistul a povestit, pentru oradesibiu.ro, cum s-au derulat lucrurile la intersecția Mihai Viteazul cu Nicolae Iorga, în centrul Sibiului. Trei șoferi au fost chemați la secție, printre ei și Brosser.

„Au venit jandarmii să ne zică să mutăm mașinile și, vă dați seama, când vezi un organ al legii, respecți ceea ce zice. Și am vrut să ne mutăm mașinile, dar nu am apucat, pentru că imediat au venit cei de la Rutieră. Nici nu s-au prezentat, ne-au cerut actele și să îi urmăm la Secție.

Noi i-am întrebat politicos ce am făcut, ei au zis că blocăm o arteră pricipală. Dar nimeni nu se plângea de asta, toată lumea era solidară. Toți protestau alături. Pentru că toată lumea își dorește același lucru. Până și președintele Iohannis a zis că este solidar cu protestatarii”, spune Brosser Wilhelm.

A refuzat să semnze procesul verbal

„I-am urmat la Secție, mi s-au întocmit procesele verbale pentru parcarea sau staționarea ilegală și noi am întrebat de ce am fost numai noi 3 și alții nu, și ei au zis că ei nu se încadrau acolo și o să li se întocmească doar dosare penale.

Am fost chemat înăuntru, în procesul verbal scria că o să primesc amendă deoarece am parcat ilegal și am blocat o arteră principală și m-au întrebat dacă am mențiuni. Dar nu erau legate despre felul în care am parcat, ci despre protest. Că e un protest pașnic, că lumea e solidară”, a mai povestit Brosser Wilhelm.

Baschetbalistul n-a semnat și a anunțat că e hotărât să conteste amenda.

„Pe ei îi interesa dacă am mențiuni la ceea ce au scris, așa că le-am zis că nu. Și le-am zis că nu semnez amenda. Acum rămâne să vedem ce se întâmplă, probabil că o să ajungem în instanță”, mai spune Brosser Wilhelm.

„Nu a venit nici un participant la trafic să ne spună că îi deranjăm sau să ne zică să mutăm mașinile fiindcă se grăbesc. O singură dată a trecut un echipaj de Poliție cu girofarurile pornite și i s-a făcut loc, pentru că am înțeles că e o urgență”, a închis baschetbalistul.

EXCLUSIV | Le dădeau alimente amestecate cu nisip! Dosarul „Moscova 2”, care reinventariază tezaurul românesc dus la ruși, conține și dovezi ale masacrului împotriva evreilor din Basarabia aflată în România Mare

Citește mai multe despre amendă, Baschet și Sibiu pe Libertatea.