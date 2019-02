Un bătrân din Aninoasa şi-a donat toţi banii pentru incubatoare de bebeluşi

Ion Cârstoiu a muncit o viaţă întreagă ca şofer iar banii primiţi lună de lună i-a pus deoparte pentru zile negre. A reuşit să strângă astfel o mică avere. „Mie, drept să va spun, am pensia asta micuţă. Îmi ajunge și am considerat ca banii ăștia dacă eu nu ii mai pot folosi. Să ii folosească pentru sănătatea oamenilor”, a spus bărbatul.

Gestul bătrânului are și o explicație. Măcinat de gândul că în tinereţe a renunţat la copilul pe care urma să îl aibă cu iubita lui de la acea vreme, acesta şi-a donat agoniseala de-o viaţă spitalului Municipal din Câmpulung. „Este felul lui de a repara greşeala trecutului. I-am zis „dă-l afară”. Am făcut rău și datorită acestui fapt am zis sa iau incubator pentru copiii nou născuți pentru a venit la viață. Am fost satisfacut, am plecat asa cu o inima implinita”, a declarat Ion Cârstoiu, potrivit Observator.tv.

