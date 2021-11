Bebelușul se recuperează acum într-un spital local. Doctorii unității medicale au declarat pentru BBC că fetița „este bine” și este monitorizată. Între timp, autoritățile încearcă să afle cum a ajuns copilul în canal.

Potrivit polițiștilor, localnicii au descoperit bebelușul după ce au observat un grup de pisici care s-a adunat într-un loc pe marginea drumului și au început să facă zgomot. Când o echipă de polițiști a ajuns la fața locului, bebelușul se afla în interiorul unei scurgeri. Copila era îmbrăcată într-o cămașă subțire, udă, și țipa. Doi ofițeri au scos-o din scurgere, au învelit-o într-o pânză și au dus-o la spital.

„Când am ridicat-o, era rece, brațele îi erau vinete de frig. Am cerut apă caldă și o pânză pentru a o curăța de murdărie”, a declarat polițista Sheetal Sonawane, pentru ziarul Times of India.

Inicdentul a devenit rapid cunoscut pe rețelele de socializare. Autoritățile au distribuit o fotografie cu polițiștii care au salvat fetița, ținând-o în brațe.

Pantnagar P.stn received a call from a good samaritan that a baby, wrapped in cloth, was dumped in a drain. He was alerted when the neighbourhood cats created a ruckus. the baby was rushed to Rajawadi by the Nirbhaya Squad of Pantnagar P.Stn & is now safe & recovering. pic.twitter.com/nEGSDCD6wz