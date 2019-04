Câștigătorul Marelui Premiu la concursul Marea Dezlipeală ne-a spus, când a venit să își ridice banii, că îi va împărți în două: o parte o va folosi pentru a-i cumpăra băiețelului său de 2 ani și jumătate hăinuțe și jucării, iar o altă parte o va investi în casa familiei, aflată acum în construcție.

Antoneta Ștefan a câștigat 100 de euro. „Merg trei stații în fiecare dimineață, ca să cumpăr Libertatea”

Tot la concursul ziarului Libertatea, Antoneta Ștefan, o pensionară de 65 de ani, din București, a câștigat 100 de euro.

„Eu iau ziare mereu, în special Libertatea. Am dat telefon și mi s-a zis că, într-adevăr, am câștigat”, povestește femeia momentul în care a aflat că e câștigătoare.

Femeia s-a bucurat de banii câștigați la concursul Libertatea, pe care îi va folosi ca să plătească datorii mai vechi.

„Am o pensie de 640 de lei, am lucrat în comerț, a fost salariul mic și așa am ajuns la pensia asta. O să plătesc datoriile cu banii, am multe de plătit, de-abia mai ies la suprafață așa. Chiar acum mă duc să îmi iau și niște medicamente”, ne-a povestit femeia.

Antoneta Ștefan este văduvă și are doi fii, care o ajută.

Femeia spune că ziarul Libertatea este sursa ei de informare cea mai de încredere.

„N-am telefon, n-am internet, n-am tabletă. Dar citesc ziarul. Așa mă informez. Merg vreo trei stații ca să ajung la ziare, că eu stau mai în câmp, spre Măgurele”, a mai spus femeia.

Grigore Marin a câștigat un robot de bucătărie. „Dacă iau ziarul mereu, am zis că e imposibil să nu câștig”

Câștigătorul la Marea Dezlipeală este pensionar, are 74 de ani și este din București. Bărbatul ne-a povestit emoționat că nu este prima dată când câștigă ceva pentru că citește ziarul Libertatea.

„Eu am mai jucat la alte concursuri. Dacă iau ziarul mereu, am zis că e imposibil să nu câștig. Poate o să câștig și bani. Acum, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți dă mereu-mereu”, ne-a spus Grigore Marin când a venit să își ridice premiul.

Bucureșteanul a lucrat în industria construcțiilor de mașini, la fabricile Preciziei și are patru copii.

Nadia Kahel a luat de la Marea Dezlipeală un fier de călcat. A câștigat când a revenit în țară din Spania, în concediu

Câștigătoarea are 44 de ani, dar ultimii trei i-a petrecut în Spania, la muncă. S-a întors în țară, în concediu, să-și vadă cele două fiice și pe mama sa și a avut surpriza să afle că sursa sa zilnică de informare, ziarul Libertatea, o premiază pentru fidelitate.

„Sunt cititoare de presă, îmi place să mă informez, citesc în special Libertatea, dar premiile astea sunt un bonus. Cui nu-i place să primească ceva în plus?”, ne-a spus Nadia Kahel.

Femeia a precizat că citește ziarul Libertatea pentru că îi place conținutul și pentru că ei îi este mult mai ușor să stea cu ziarul în mână la metrou decât să se uite la emisiunile de știri.

Concursul Marea Dezlipeală s-a desfășurat în perioada 11 februarie – 22 aprilie 2019 și a pus în joc sute de premii, printre care mașini de spălat, televizoare, aragaze, aspiratoare, cuptoare electrice, lăzi frigorifice, ustensile de bucătărie, reduceri la o serie de produse, vacanțe și premii în bani cu valori cuprinse între 100 și 5.000 de euro.