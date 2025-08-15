Ioan Ferariu, bunicul minorilor, acuză Direcția pentru Protecția Copilului (DGASPC) Iași și Asistența Socială din comună că ar fi acționat „pentru bani”, susținând că micuții au fost împărțiți la familii din localitate și părinții nu i-au mai văzut din ianuarie 2025. Potrivit acestuia, autoritățile au promis inițial că îi vor duce la un centru din Iași, dar ulterior i-ar fi plasat în alte gospodării, fără a permite contactul cu familia.

Liliana Tănase, inspector asistent social la Primăria Mironeasa, respinge acuzațiile și susține că decizia a fost luată după ce în familie au fost constatate probleme grave: consum de alcool, violență între adulți, neglijență și refuzul de a trimite la școală specială una dintre fetele cu handicap grav. Potrivit acesteia, preluarea copiilor s-a făcut în regim de urgență, conform procedurilor legale, iar minorii au fost repartizați în asistență maternală. Tănase afirmă că va depune plângere la poliție împotriva acuzațiilor de luare de mită.

Și Direcția pentru Protecția Copilului Iași confirmă că a intervenit în urma constatării unor condiții de trai precare și a existenței violenței în familie. Reprezentanții instituției precizează că astfel de măsuri se iau doar în cazuri temeinic justificate și că părinții își pot recupera copiii doar dacă demonstrează că pot asigura condițiile necesare creșterii și educării acestora.

Cazul este în prezent investigat, iar autoritățile trebuie să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs separarea copiilor de familie. Între timp, micuții rămân în grija asistenților maternali, unde, potrivit legii, pot rămâne până la vârsta majoratului, dacă situația familială nu se remediază.

