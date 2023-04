Potrivit autorităților, bărbatul plecase din Galați ca să lucreze ca cioban la o stână din Zimnicea.

„Din cauza condițiilor de muncă și pentru că nu era plătit, ciobanul a plecat pe jos spre București”, a transmis Jandarmeria Română, într-o postare pe pagina de Facebook.

„« Băieți, încotro e Galațiul? Nu am bani de bilet și aș vrea să ajung acasă, la familia mea. De patru zile merg pe jos. Am plecat de la Zimnicea și abia azi (n.r. – joi, 19 aprilie) am ajuns în București»”, le-a povestit ciobanul jandarmilor bucureșteni.

În timpul cât a mers pe jos până la București, ciobanul a dormit pe străzi și „a apelat la mila oamenilor pentru hrană”, au precizat autoritățile.

Impresionați de situația bărbatului, jandarmii i-au cumpărat acestuia un bilet de tren, dar și mâncare.

„L-au urcat în mașina Jandarmeriei și au mers împreună la Gara de Nord. Acolo i-au cumpărat ceva de mâncare și l-au condus la trenul care îl ducea acasă. Pe lângă biletul de călătorie, jandarmii i-au oferit și bani cu ajutorul cărora să ajungă de la Galați în localitatea în care locuia”,a transmis Jandarmeria Română, într-o postare pe pagina de Facebook.

Autoritățile au publicat mai multe imagini cu ciobanul alături de jandarmii care i-au cumpărat bilet pentru a ajunge acasă și au transmis felicitări colegilor de la Jandarmeria Capitalei „pentru gestul de umanitate și pentru că au adus bucurie și odihnă unui om încercat de mai multe greutăți”.

Foto: Jandarmeria Română

