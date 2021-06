Un client din Brașov a primit o factură „umflată” de la Electrica. Furnizorul dă vina pe distribuitor, iar acesta invocă un ordin al ANRE

„Lanțul slăbiciunilor” în energie: un român din Brașov și-a schimbat în luna martie furnizorul de electricitate și a trecut de la Electrica la Enel. Însă la începutul lunii mai anul acesta spune că a primit o factură de regularizare de 785 de lei, pe care apare un index cu aproximativ 800 kW peste nivelul real arătat de contor.

Electrica Furnizare spune că factura a fost emisă în baza citirilor făcute de distribuitor, care în zona respectivă este tot o companie din cadrul Electrica.

Mai departe, distribuitorul invocă un ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), care permite transmiterea unor indexuri estimate de către distribuitori.

Virgil Popescu, ministrul energiei, cere anularea ordinului respectiv și solicită Electrica, societate unde statul este cel mai mare acționar, să facă citiri reale în teren.

Conform reglementărilor în vigoare, furnizorii au obligația de a trimite decontul final de regularizare în maximum 42 de zile de la încetarea contractului, adică după 6 săptămâni.

Regularizare cu date estimate

„La sfârșitul lunii martie «am avut curajul» să trecem de la Electrica la ENEL. Am semnat contractul online și am tot așteptat activarea acestuia. Am trimis indexul la ambele companii și am fost destul de naivi încât să credem că am făcut regularizarea cu Electrica și începând din aprilie vom plăti facturile la ENEL. Pe aceștia din urmă i-am tot contactat telefonic și online și ne-au spus că așteaptă măsurătorile (probabil indexul citit de Electrică Distribuție) pentru a activa contractul…”, spune consumatorul.

Diferență de 800 kW

„În luna mai, surpriză! Am primit o nouă factură de regularizare de 785 de lei de la Electrica, deși nu mai suntem clienții lor, cu un index «citit» cu aproximativ 800 kW peste valoarea indexului real”, continuă acesta.

Clientul din Brașov a făcut sesizare la companie. A prezentat factura, care arată un index de 15.437 kW, în vreme ce contorul arăta 14.732 kW.

Contorul arată un consum real cu 800 kW mai mic decât cel trecut în factură

Indexul „citit” conform facturii este, de fapt, estimat

Electrica dă vina pe… Electrica

Întrebată de Libertatea despre discrepanțele dintre citire și factură, Electrica Furnizare dă vina pe distribuitor.

În zona respectivă operatorul de rețea este compania Distribuție Energie Electrică (DEE) România, care face parte tot din grupul Electrica. Aceasta este apărută din fuziunea celor trei filiale de distribuție pe care Electrica le are, respectiv Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord.

Compania Electrica Furnizare a emis factura din luna mai 2021, la care face referire adresa dumneavoastră, în baza indexului transmis de către operatorul de distribuție, responsabil de măsurarea consumului energiei electrice. Electrica Furnizare:

Aceasta mai spune că „în urma sesizării transmise de către clientul din județul Brașov”, compania a cerut distribuitorului verificarea datelor, urmând să emită ulterior o factură de corecție.

Furnizorii și distribuitorii sunt entități separate, conform legislației europene.

Distribuitorul arată un ordin al ANRE

Mai departe, distribuitorul spune că indexul comunicat este unul estimat, dar se apără cu un ordin al ANRE din 2019, care permite acest lucru.

„Indexul de reziliere 15.437 nu reprezintă o citire reală, este un index estimat, calculat conform Ordinul 234/2019 art.10 (5), care prevede că «Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR (operatorul de rețea – n.r.) în ziua în care are loc schimbarea furnizorului”, se arată într-un răspuns transmis de reprezentanții distribuitorului DEE România.

DEE România precizează că se poate prelua indexul transmis de clientul final. Dacă nu a fost transmis sau dacă există suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat, „atunci Operatorul de Rețea determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiate de clientul final respectiv”, conform reprezentanților DEE România.

În factura trimisă clientului din Brașov se spune că modul de stabilire al indexului nou a fost prin „citire”, nu prin estimare.

Ministrul energiei dă vina tot pe ANRE

ANRE nu a răspuns până acum întrebărilor Libertatea privind ordinul respectiv și dacă are de gând să îl modifice.

Instituția a demarat controale la furnizorii de energie pentru a vedea modul în care au fost emise facturile, în contextul liberalizării, declara, în luna martie, Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedinte al instituției.



În schimb, Virgil Popescu, ministrul energiei, spune că ordinul respectiv trebuie modificat și dă vina tot pe ANRE.

„Ordinul ANRE este din 2019, când nu era piața liberalizată. Este inacceptabil ca la portare să ai facturi trimise pe citiri estimate. Iar Electrica să își facă treaba și să ia citirile din teren”, a declarat Virgil Popescu, pentru Libertatea.

Ministerul Energiei este cel mai mare acționar al Electrica, cu 48,8% din titluri.

Și ministrul energiei a primit o factură încărcată

Acesta nu este singurul caz de facturi umflate cu care se confruntă consumatorii din România.

Însuși ministrul energiei a povestit, într-un interviu pentru Ziare.com, că a primit o factură de peste 900 de lei în luna ianuarie.

Un alt client, de data aceasta din București, s-a mutat de la Enel la Hidroelectrica. Contractul a fost reziliat începând cu 24 aprilie, însă vechiul furnizor a trimis o factură de 270 de lei în 8 aprilie și o alta de 188 lei în data de 7 mai, astfel că la final clientul trebuie să achite încă 460 de lei.

Din această cauză, clientul s-a plâns la ANRE. Instituția spune că „va analiza aspectele semnalate în sensul luării măsurilor ce se impun, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, cu atribuțiile și competențele sale”.

Liberalizare cu probleme

De la 1 ianuarie a avut loc liberalizarea pieței de energie. Acest lucru înseamnă că cei care nu trec în piața liberalizată până la 1 iulie riscă să plătească facturi mai mari.

Prețul electricității ar putea crește cu 10% după 1 iulie, iar cel al gazelor naturale, cu 20%, potrivit unui studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă.

