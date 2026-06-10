De la un rucsac prea mare, la scoaterea de pe lista pasagerilor

Problema a apărut la poarta de îmbarcare. Biletul adolescentului permitea doar transportul unui rucsac mic, însă acesta împachetase câteva lucruri în plus, iar bagajul depășea dimensiunile standard cu câțiva centimetri.

Compania aeriană i-a solicitat o taxă suplimentară de 60 de euro, care însă nu putea fi achitată la poartă decât cu cardul de credit.

„Fiul meu are 13 ani. Bineînțeles că nu are încă un card de credit. Din acest motiv, a fost declarat pur și simplu insolvent și eliminat de pe lista pasagerilor”, a declarat Robert Klingl, tatăl băiatului, pentru Blick.

Tatăl băiatului a precizat că nu contestă regulile privind bagajele, ci lipsa totală de empatie și modul în care a fost tratat un minor neînsoțit.

Mai mult, când a încercat să discute telefonic cu angajata de la poartă, aceasta a avut o reacție sfidătoare, replicându-i că ea „se asigură că propriii copii au biletul, bagajul și metoda de plată corectă”.

La ghișeu i s-a spus că „nu mai sunt locuri”, deși online zborul era disponibil

Trimis la ghișeul de bilete pentru a plăti în numerar și a face o nouă rezervare, Leo a fost refuzat pe motiv că următorul zbor era complet rezervat.

În mod absurd, în exact aceleași secunde, tatăl său a intrat online și a reușit să cumpere fără probleme un loc la aceeași cursă.

Noul bilet l-a costat 240 de franci elvețieni. Din fericire, spune bărbatul, fiul său este un tânăr descurcăreț, însă situația ar fi putut fi traumatizantă pentru un alt copil.

Ce spune Eurowings și ce susține familia

Incidentul este marcat de declarații complet opuse din partea celor două tabere.

Purtătorul de cuvânt al Eurowings susține că adolescentul avea la el doar 5 euro și de aceea nu a putut plăti taxa. Tatăl neagă ferm și afirmă că îi dăduse fiului său destul cash.

De asemenea, compania aeriană a susținut că puștiului i s-a pregătit o nouă rezervare gratuită de la poartă, dar băiatul nu s-a prezentat la casa de bilete. Tatăl îl contrazice, insistând că Leo s-a dus direct acolo.

Întrebări fără răspuns

Purtătoarea de cuvânt a Eurowings, Anke Carola Walter, a exprimat regretele companiei pentru situație (deși în declarație s-a strecurat o confuzie, fiind folosit termenul „tânăra”), punând incidentul pe seama unor neînțelegeri privind selecția tarifului.

În cele din urmă, Eurowings a cedat și a anunțat că va rambursa integral costul biletului suplimentar cumpărat de tată.

Cu toate acestea, Robert Klingl rămâne cu întrebări fără răspuns: de ce o scrisoare oficială primită ulterior de la companie neagă complet posibilitatea plății în numerar și de ce a fost necesară eliminarea agresivă a unui copil de pe lista de pasageri.

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