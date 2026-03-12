Evoluția inteligenței biologice sintetice este uluitoare. Dacă în 2021 compania australiană Cortical Labs reușea să învețe 800.000 de celule cerebrale dintr-o cutie Petri să joace clasicul Pong, astăzi tehnologia a făcut un salt uriaș.

Sistemul, botezat CL1 și recunoscut drept primul computer biologic din lume, este acum capabil să navigheze și să interacționeze în universul mult mai complex al jocului Doom.

„Pong a fost mult mai simplu. Exista o relație directă: mingea urca, paleta urca”, spune cercetătorul principal al companiei Cortical Labs, Brett Kagan.

„Doom este haos. Este 3D. Are inamici. Trebuie să exploreze mediul și este mult mai solicitant”, continuă Kagan. „Pentru a depăși această diferență, a trebuit să traducem lumea digitală a lui Doom în limbajul biologic al neuronilor – electricitatea”, explică procesul științific.

Totuși, Kagan avertizează că cipurile pe care sunt cultivate aceste celule nu trebuie confundate cu un creier real.

„Deși este un sistem viu și biologic, acesta funcționează, de fapt, ca un material capabil să proceseze informația în moduri extrem de specifice”, explică specialistul, subliniind distincția dintre biologie ca „hardware” și conștiința umană.

„Ceea ce este cu adevărat fascinant nu este doar faptul că un sistem biologic poate rula Doom, ci capacitatea sa de a gestiona complexitatea, incertitudinea și luarea deciziilor în timp real”, afirmă profesorul Andrew Adamatzky de la University of the West of England.

Acesta subliniază că experimentul este mult mai apropiat de provocările reale pe care le vor întâmpina viitoarele computere biologice sau hibride.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE