Faptul că i s-a făcut rău și a leșinat sugerează o cauză medicală subiacentă. La vârsta de 13 ani, decesele subite sunt rare, dar pot fi cauzate de afecțiuni cardiace congenitale nediagnosticate, aritmii severe, anevrisme cerebrale sau alte probleme medicale grave.

Echipajul medical a intervenit rapid și a efectuat manevre de resuscitare, ceea ce indică o urgență medicală majoră. Din păcate, eforturile lor nu au avut succes.

Poliţiştii au deschis o anchetă dar afirmă că, până în prezent, nu există suspiciuni privind moartea băiatului.

„Astăzi, 12 septembrie, în jurul orei 15.00, poliţiştii au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U 112 că la o unitate şcolară din localitatea Băiţa de Sub Codru un elev a leşinat. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Fărcaşa care au identificat un minor de 13 ani, iar echipajele medicale, în ciuda manevrelor de resuscitare pe care le-au efectuat, au constatat decesul acestuia”, au transmis reprezentanții Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

Elevului i-a făcut rău la finalul orelor de curs și a leșinat în fața școlii. Imediat s-a cerut ajutor la 112.

La fața locului au fost trimise două echipaje, care l-au găsit pe băiat inconștient, nu respira, fiind se pare în stop cardio-respirator. S-a solicitat și prezența elicopterului SMURD de la Jibou.

Se pare că minorul s-ar fi plâns toată ziua că nu se simte bine. La ora de sport ar fi jucat fotbal și a spus același lucru, că se simte rău. După terminarea orelor, băiatul își aștepta mama, angajată a școlii, pentru a merge acasă, moment în care a leșinat.

